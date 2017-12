Copiii americani se uită prea mult la televizor

Prea mulţi părinţi îşi lasă copiii să se uite la televizor, ignorînd avertismentele pediatrilor care spun că televiziunea poate avea efecte negative asupra dezvoltării cerebrale a celor mici. Conform unui studiu recent, circa 40% dintre copiii cu vîrsta de trei luni şi 90% dintre cei cu vîrsta de doi ani se uită cu regularitate la televizor. Cea mai mare parte a copiilor americani încep să se uite la televizor în jurul vîrstei de nouă luni! La trei luni, copiii se uită la televizor, în medie, o oră pe zi, în timp ce pentru copiii de doi ani, această medie creşte la două ore şi jumătate zilnic.

Studiul, publicat în “Journal of the American Medical Association's Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”, a fost realizat pe un eşantion de 1.009 părinţi ai unor copii cu vîrste cuprinse între două luni şi doi ani. Cea mai mare parte a părinţilor afirmă că programele educative sînt singurele urmărite de copiii lor, dar 21% recunosc că au utilizat televizorul pe post de baby-sitter. Circa 29% dintre părinţi consideră că televiziunea este utilă pentru dezvoltarea cerebrală a copiilor lor. Un alt studiu, publicat luni în aceeaşi revistă, arată că adolescenţii care se uită mai mult de trei ore pe zi la televizor dezvoltă o serie de riscuri şi au probleme la şcoală, legate de comportament şi dificultăţi de atenţie.