Copiii bolnavi de cancer nu lipsesc o zi de la școală! Cum este posibil?

Tehnologia este de mare ajutor în zilele noastre. Alexandru are 15 ani, este pacient pe secția de oncopediatrie a Institului Oncologic București, iar diagnosticul lui, osteosarcom, i-a răpit în ultimul timp cele mai frumoase momente pe care un tânăr la această vârstă le-ar putea trăi în afara spitalului.

Alex este primul pacient din România care testează o tehnologie de ultimă oră, roboțelul AV1, oferit de reprezentanții Asociației Little People România. Roboțelul suprimă unul dintre cele mai devastatoare efecte ale tratamentului de lungă durată împotriva cancerului: izolarea. Prin intermediul roboțelului, Alex a avut ocazia în timp real să vorbească cu tineri supraviețuitori de cancer, să ”se plimbe” pe străzile orașului Cluj și bineînțeles să fie în mijlocul mulțimii de la binecunoscutul festival Untold. Imediat ce va începe școala, Alex va avea ocazia să se afle în clasă alături de colegii lui, mânuind roboțelul din patul de spital. Pacientul are control complet asupra roboțelului prin intermediul unei aplicații, acesta poate fi folosit numai în timp real, așadar transmisiunea între dispozitivul din mâinile pacientului și robot nu poate fi înregistrată sau accesată de către o altă persoană externă, asigurându-i utilizatorului un mediu sigur de comunicare și control al informației. ”Credem în asigurarea accesului egal al oricărui copil care ar putea beneficia realmente de această tehnologie. Prin urmare, obiectivul nostru este de a pune un robot la dispoziția fiecărui departament de oncologie pediatrică, ce poate fi întotdeauna împrumutat familiei sau copilului care are cea mai mare nevoie și este cel mai potrivit să beneficieze de acesta. Acest robot nu va înlocui îndrumarea și nevoia de profesori care ajută copiii spitalizați să nu renunțe la școală, dar poate fi un avantaj extraordinar pentru un copil care este studios și are nevoie doar de un ajutor suplimentar pentru a rămâne în contact cu colegii săi și profesorii de acasă”, declară Katie Rizvi, fondator al Asociației Little People.

DONAȚII! Un simplu SMS la 8844 cu mesajul CANCER ar putea transforma acestă dorință în realitate; 2 euro pe lună pentru copiii care își doresc normalitatea vieții, colegii și școala înapoi.

Cei 16.000 euro donați în 2016 de publicul larg prin intermediul SMS-urilor trimise au fost investiți în programele desfășurate de specialiști în 9 spitale din România și 2 în Republica Moldova pentru cei 2.000 de pacienți aflați în grija asociației; 5 astfel de roboți au fost împrumutați de către dezvoltatorii norvegieni diferitelor ONG-uri din România, timp de două luni, pe perioada verii. Asociația Little People este singura organizație care testează robotul, pentru a dezvolta o strategie națională care să fie în beneficiul tuturor copiilor care au nevoie de ea. Asociația Little People este recunoscută pentru interesul de a identifica și investi în device-uri tehnologice de ultimă oră care să vină în beneficiul copiilor pacienți internați în cele 13 secții de oncopediatrie din țară cu care colaborează. Un exemplu recent este crearea primei aplicații mobile destinate copiilor bolnavi de cancer din România.