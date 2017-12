Copiii bolnavi de diabet, implicaţi în prevenţie!

De Ziua Mondială a Diabetului, care în fiecare an se celebrează pe 14 noiembrie, şi în judeţul Constanţa au fost organizate o serie de acţiuni, toate pentru ca populaţia să conştientizeze ce înseamnă de fapt această boală, care, potrivit estimărilor specialiştilor, va afecta o mare parte a locuitorilor întregii planete. După ce vineri a fost lansată Campania „Împreună putem face mai mult”, ocazie cu care au fost înălţate la cer mii de baloane colorate în albastru, simbol al solidarităţii cu cei care suferă de diabet, ieri, copiii bolnavi din Constanţa au dorit chiar ei să tragă un semnal de alarmă populaţiei, alegând să măsoare glicemia celor interesaţi şi să ofere informaţii despre boală, în locaţia City Park Mall. Iniţiativa a aparţinut Asociaţiei Copiilor şi Tinerilor cu Diabet din judeţ „Sweet Land”, în parteneriat cu City Park Mall, „Centras”, Comitetul Român pentru Drepturile Copilului, filiala Constanţa. „Numai în echipă şi cu suportul medicilor, asistenţilor şi psihologilor putem să trecem peste dificultăţile întâmpinate, într-un sistem sanitar care nu este, de cele mai multe ori, de partea bolnavului cronic. Acceptarea afecţiunii presupune pentru unii dintre noi un timp mai lung, aşa că, prin proiectele Asociaţiei, încercăm să scurtăm drumul. Doar astfel, în momentul actual, cei care se confruntă pentru prima dată cu minutele care le transformă viaţa pot să treacă mai uşor peste toate greutăţile”, a declarat preşedintele Asociaţiei “Sweet Land” Constanţa, Liliana Moldoveanu. Iniţiativa a fost una apreciată de toţi cei care s-au aflat ieri în mall, zeci de persoane alegând să-şi testeze în acest mod glicemia. “Aşa am descoperit o valoare a glicemiei foarte mare. Sincer, nu mă aşteptam. O să merg la medicul de familie să văd ce este de făcut. Chiar m-am speriat puţin”, ne-a spus o persoană care a acceptat să fie supusă testului de măsurare a glicemiei efectuat chiar de un copil suferind. Speriaţi au fost şi copiii care au aflat că suferă de diabet, însă în timp s-au obişnuit cu boala şi sunt atenţi cu stilul de viaţă. “Duc o viaţă cât se poate de normală. Fac foarte mult sport, mă joc ca toţi ceilalţi copii, învăţ bine la şcoală, nimic nu mă împiedică să mă bucur de viaţă. Am învăţat singură să-mi testez glicemia, să-mi fac injecţiile. Nimeni nu trebuie să se sperie de această boală”, ne-a spus un copil afectat de diabet.

55 DE COPII CU DIABET. La nivelul judeţului nostru sunt în evidenţele medicilor 55 de copii cu diabet. Vicepreşedintele Asociaţiei “Sweet Land”, conf. univ. dr. Cristina Mihai, prezentă la acţiunea de la ieri, a declarat că pentru familiile care depistează că au copii cu diabet nu este deloc uşor, iar reacţiile părinţilor sunt, la început, de negare, ca apoi să se autoflageleze şi după explicaţiile repetate ale medicilor să înţeleagă că nimeni nu are nicio vină. Conf. univ. dr. Mihai spune că cei mici se obişnuiesc cu testările, se obişnuiesc cu injecţiile şi duc o viaţă cât se poate de normală, însă trebuie să fie în permanenţă atenţi la stilul de viaţă. Deşi testările pe care un copil suferind de diabet ar trebui să le facă ajung până la zece, în lipsa unui sprijin suficient din partea statului, numărul testărilor este de patru. Familiile care-şi permit din punct de vedere financiar suportă restul testelor, aşa că-şi testează copiii corespunzător.

IMPLICARE. City Park Mall of Constanţa se implică în evenimentele sociale care sunt înspre binele comunităţii. Directorul General al City Park Mall, Sorin Scîntei, a dorit să se alăture acestei cauze şi să lupte alături de Asociaţie şi instituţiile statului în lupta împotriva bolii. Asociaţia “Sweet Land” Constanţa este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, înfiinţată în 2008. Echipa care s-a implicat în ajutorarea copiilor şi tinerilor insulino-dependenţi lucrează voluntar. Până în prezent are 138 de membri: copiii şi tinerii insulinodependenţi din judeţul Constanţa, părinţi, cadre medicale, elevi, studenţi voluntari şi jurnalişti.

SIMBOL AL SPERANŢEI ŞI DIN PARTEA “LIONS CLUB”. Reprezentanţii “Lions Club” Constanţa au demarat şi ei, ieri, o acţiune de informare şi educaţie pe tema diabetului. În antecamera Muzeului de Istorie şi Arheologie a fost expus un scurtmetraj video despre diabet, fiind împărţite şi broşuri cu informaţii şi sfaturi pe această temă. Spre seară, muzeul a fost iluminat în albastru, simbol al speranţei în lupta împotriva diabetului.