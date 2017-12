Copiii care au murit din cauza rujeolei, din zone unde vaccinarea a scăzut!

Anunțul îngrijorător al Ministerului Sănătății (MS) potrivit căruia țara noastră se confruntă cu o epidemie de rujeolă, fiind înregistrate și 3 decese, a stârnit o serie de reacții. A fost aspru criticată poziția unora de a se opune vaccinării micuților, statisticile explodând pur și simplu într-un singur an: dacă în 2015 erau înregistrate doar 7 cazuri, fără niciun deces, în primele 8 luni din 2016 numărul a ajuns la 675 și 3 decese! Societatea de Medicina Familiei a luat act cu îngrijorare de anunțul MS și a venit cu o serie de precizări. Preşedintele Asociaţiei Pro Imunizare, dr. Anca Drăgănescu, cere un efort comun al autorităţilor, specialiştilor şi societăţii civile pentru a se evita riscul izbucnirii unor noi epidemii. Mai mulți parlamentari din Comisiile de sănătate spun că ar fi necesară o lege privind obligativitatea vaccinării, dar nu sunt siguri că un asemenea demers ar trece de CCR, în vreme ce alții arată că statul trebuie să se implice mai mult.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) a luat act cu îngrijorare de comunicatul Ministerului Sănătății (MS) privind moartea a 3 copii cu vârsta sub un an din cauza rujeolei (cel de-al 3-lea aștepta confirmarea), boală prevenibilă prin vaccinare. Reprezentanţii medicilor de familie au trimis un comunicat de presă prin care, la rândul lor, susţin că acest lucru a apărut în contextul scăderii acoperirii vaccinale, fenomen care se manifestă la nivel național, în special în județele din care provin cele 3 cazuri. „Din informațiile obținute de la membrii săi, SNMF atrage atenția că scăderea acoperirii vaccinale pentru vaccinul rujeolos este urmare a refuzului părinților de a-și vaccina copiii, în condițiile în care nu au existat dificultăți majore în aprovizionarea cu acest vaccin. Acest lucru determină expunerea micuților la pericolul de a contracta boala, precum și la a dezvolta complicații severe, care în cazul rujeolei se pot solda cu deces”, potrivit documentului. Pericolul este cu atât mai mare pentru copii cu vârsta sub un an, care nu sunt vaccinaţi conform schemei în vigoare și se pot îmbolnăvi doar dacă intră în contact cu alți bolnavi și care astfel răspândesc boala. „Decesul celor 3 sugari evidențiază în mod tragic pericolul pe care îl reprezintă copiii nevaccinați, dacă un procent important de copii nu se vaccinează la timp. SNMF prin Grupul de vaccinologie atrage atenția că rujeola este o boală care prezintă, în medie, o mortalitate de 1-2 decese la 1.000 de îmbolnăviri, decese care pot fi prevenite prin vaccinarea copiilor la vârsta de un an și 5 ani, protejând astfel atât copiii vaccinați, cât și pe cei care nu pot fi vaccinați”, potrivit SNMF. „Facem apel la familii să înțeleagă că vaccinurile din Programul Național de Vaccinare se adresează unor boli grave care pot fi mortale, să verifice antecedentele vaccinale ale propriilor copii, iar în cazul în care acestea sunt incomplete, să se prezinte la medicul de familie, unde vaccinul rujeolos poate fi comandat și administrat. Solicităm și MS să rezolve problema aprovizionării cu vaccin hexavalent pentru a preîntâmpina şi apariția altor boli grave în rândul copiilor nevaccinați”, mai arată SNMF în documentul citat.

STATISTICI...

”1.500.000 de copii mor anual din cauză că nu au acces la vaccinuri. Românii au norocul să îşi poată vaccina gratuit copiii împotriva multor boli grave. Vaccinurile salvează vieţi”, este mesajul postat pe pagina rețelei de socializare a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Sursă statistici: Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

S-A CONFIRMAT: ȘI AL 3-LEA COPIL A MURIT TOT DIN CAUZA RUJEOLEI!

MS a anunțat joi, 22 septembrie, că Institutul ”Cantacuzino” din București a confirmat că și cel de-al treilea copil suspect de rujeolă a murit din cauza acestei boli. ”(...) în urma analizelor efectuate, cel de-al treilea copil care a murit este intens pozitiv pentru virusul rujeolei. Asta înseamnă că a murit din cauza rujeolei”, potrivit unei informări a MS.

”VOCEA NESPECIALIŞTILOR ŞI A ADEPŢILOR TEORIILOR CONSPIRATIVE ESTE MAI AUZITĂ”

„Am ajuns într-un moment în care vocea nespecialiştilor şi a adepţilor teoriilor conspirative este mai auzită şi mai promovată decât cea a medicilor. Considerăm că este nevoie de un efort comun al autorităţilor, specialiştilor şi societăţii civile pentru ca sănătatea publică să nu fie pusă în pericol şi pentru a se evita riscul izbucnirii unor noi epidemii,” a declarat preşedintele Asociaţiei Pro Imunizare, dr. Anca Drăgănescu.

VACCINAREA, OBLIGATORIE? TRECE DEMERSUL DE CCR?

Mai mulți parlamentari din Comisiile de sănătate spun că ar fi necesară o lege privind obligativitatea vaccinării, dar nu sunt siguri că un asemenea demers ar trece de CCR, în vreme ce alții arată că statul trebuie să se implice mai mult.

”Eu am făcut câteva conferinţe la Comisia de sănătate a Senatului în care am discutat problema imunizării şi a fost invitată societatea civilă, părinţi, medici, eu conducând corul celor care păreau să impună prin lege vaccinarea, evident şi cu sancţiuni. N-am ajuns la o concluzie pentru că chiar nu se poate constituţional să-l obligi pe un părinte să vaccineze dacă nu doreşte, urmând să rezolvăm această problemă prin educaţie, prin informaţii şi statistici şi, iată, apare acum o statistică nedorită, faţă de 2015 - de la şapte la 675 de copii şi din păcate cu decese”, a declarat preşedintele Comisiei de sănătate de la Senat, Ion Luchian. El a spus că se va relua în mod sigur tema impunerii prin lege. De asemenea, preşedintele Comisiei de la Senat a anunţat că urmează o nouă dezbatere în Parlament pe tema vaccinării, dar că este necesară contribuţia societăţii civile şi a mediei. La rândul său, Grigore Crăciunescu, membru al Comisiei pentru sănătate de la Camera Deputaţilor, a declarat că fiecare decide pentru el potrivit drepturilor omului, dar din punctul său de vedere este normal ca părinţii să fie de acord cu vaccinarea copiilor. Crăciunescu a mai spus că, în cazul în care părinţii nu vor şi apar situaţii similare cu epidemia de rujeolă, vaccinarea ar trebui impusă prin lege şi aceştia să fie sacţionaţi dacă refuză, dacă permite Constituţia. ”Nu ştiu ce ar spune Curtea Constituţională dacă ar fi atacată (o lege care să impună vaccinarea - n.r.), dar eu sunt pentru vaccinarea obligatorie”, a accentuat deputatul. Movilă, un alt membru al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, consideră că ”ar putea merge şi o lege”, dar este mai important să se aplice legislaţia în vigoare, referitoare la responsabilitatea instituţiilor statului şi a medicilor.

Citeşte şi:

EXTREM DE GRAV! Epidemie de rujeolă - 3 copii au murit!