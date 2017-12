Copiii care dorm insuficient riscă să se îngraşe

Potrivit unui studiu al cercetătorilor din Noua Zeelandă, copiii care dorm insuficient noaptea prezintă un risc mai mare de a deveni supraponderali. Aceştia au urmărit 244 de copii cu vârste între trei şi şapte ani şi au stabilit că somnul mai lung are legătură cu o greutate mai mică, ceea ce ar putea avea importante consecinţe pentru sănătate la nivelul societăţii. Copiii au fost observaţi la fiecare şase luni, când le era măsurată greutatea, înălţimea şi grăsimea corporală. Obiceiurile lor de somn şi nivelurile de activitate fizică au fost înregistrate la vârstele de trei, patru şi cinci ani. S-a descoperit că acei copii care au dormit mai puţin în anii anteriori prezentau un risc mai mare de a avea un indice al masei corporale mai mare la vârsta de şapte ani. Potrivit specialiştilor, copiii sub cinci ani trebuie să doarmă noaptea 11 ore şi să aibă reprize de somn şi în timpul zilei. Un somn inadecvat are un impact semnificativ şi asupra atenţiei, memoriei, comportamentului şi performanţei şcolare.