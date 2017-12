Copiii constănţeni instituţionalizaţi, trataţi de stomatologi italieni

După un deceniu în care au străbătut peste 120 de ţări de pe toate meridianele globului, voluntarii italieni din cadrul misiunii \"Overland for Smile\" au ajuns încă o dată în România. Desfăşurată sub patronajul Ambasadei Italiei din Bucureşti, caravana Overland are ca obiectiv acordarea de servicii stomatologice gratuite copiilor din mai multe centre de plasament din ţară, inclusiv în cele din judeţul Constanţa. Proiectul conceput de medicul italian Lionello Grossi a fost demarat pe 2 iunie, primul popas al caravanei fiind la Suceava, însă din 19 august, asistenţa medicală gratuită este oferită şi copiilor din centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. În prezenţa directorului instituţiei constănţene, Petre Dinică, dar şi a secretarului general al Consiliului Judeţean Constanţa, Mariana Belu, voluntarii italieni, conduşi de directorul clinic al \"Overland for Smile\", dr. Christian Riboldazzi, au prezentat, ieri, la Centrul de Plasament „Cristina”, rezultatele obţinute în prima săptămînă a proiectului. Pe lîngă prezentarea camioanelor de ultimă generaţie, echipate cu instrumentar care beneficiază de sisteme auto-dezinfectante, lasere şi ultrasunete, medicii italieni au oferit demonstraţii practice de tratament stomatologic. \"Cu ajutorul acestui cabinet ambulant, au fost trataţi pînă acum peste 200 de copii, la care se vor adăuga alte cîteva mii în alte oraşe din ţară, însă acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul celor 22 de voluntari care au renunţat la concediile de odihnă pentru a întinde o mînă de ajutor copiilor noştri\", a declarat directorul executiv al DGASPC Constanţa, Petre Dinică.

În perioada în care medicii italieni vor staţiona în judeţul Constanţa, copiii vor beneficia de controale primare şi tratamente stomatologice complete, zilnic pe grupe de cîte 20 de copii. \"Am fost în foarte multe oraşe din România, însă am fost primiţi cu braţele deschise în toate aceste locuri. Totuşi, la Constanţa am avut parte de cea mai frumoasă primire. În comparaţie cu copiii italieni, cei români sînt mult mai deschişi şi ascultători. Chiar dacă iniţial s-au cam speriat, după ce medicii s-au împrietenit cu ei, copiii au venit cu mare plăcere pe scaunul stomatologic\", a declarat dr. Riboldazzi. Plăcut impresionată de gestul cadrelor medicale din Peninsulă, Mariana Belu a declarat că această acţiune ar trebui să fie un exemplu demn de urmat şi pentru stomatologii constănţeni. \"Am vrea ca şi medicii noştri să vadă ce s-a întîmplat aici şi să acţioneze în consecinţă. Cu toate că au fost discuţii la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologici, nici măcar un dentist nu s-a arătat interesat să îşi ofere serviciile pentru aceşti copii\", a afirmat Belu. Pe parcursul discuţiilor, Petre Dinică a lansat oaspeţilor italieni invitaţia de a participa la înfiinţarea unui cabinet stomatologic permanent destinat copiilor cu dizabilităţi, autorităţile publice locale constănţene fiind dispuse să contribuie la realizarea acestui proiect.