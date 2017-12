Copiii constănțeni și-au luat la revedere de la Tărâmul Magic al Crăciunului

Cel mai complex eveniment-concept al iernii, Festivalul Iernii 2016 – Tărâmul Magic al Crăciunului, organizat în premieră la Constanţa, de Fundaţia Umanitară Clopot, a ajuns la final. După o lună de spectacole, scenete, cursuri şi ateliere, în care am râs, ne-am bucurat, am aplaudat şi ne-am emoţionat împreună, am învăţat lucruri noi, am povestit, i-am întâmpinat pe Moş Nicolae şi pe Moş Crăciun, personajele Tărâmului Magic al Crăciunului, laolaltă cu gazdele lor, cele trei vrăjitoare bune, şi-au luat rămas bun în cadrul celui mai mare eveniment de acest gen organizat vreodată la Constanţa, Bal Mascat la Castelul Fermecat – Revelionul Copiilor! care a avut loc vineri 30 decembrie. Petrecerea a fost organizată ca la carte, cu toate ingredientele necesare unui Revelion în toată regula. Vrăjitoarele au urcat pe scenă pentru ultima oară, cu spectacolul original, creat special pentru Festivalul Iernii 2016, „Poveştile lumii într-un… cazan“. Odată cu ele au ajuns în lumina reflectoarelor şi micuţii câştigători ai concursului „Orice copil poate deveni vedetă în Tărâmul Magic al Crăciunului!“. Muzica şi distracţia au fost made by celebrul DJ Crazy Frog, care a venit în Tărâmul Magic alături de invitaţii săi artişti. Aceştia au susţinut un concert incendiar special creat pentru copii. Evenimentul a fost întregit de un program muzical pirotehnic, focurile de artificii şi muzica îndrăgitului DJ al copiilor creând o atmosferă de basm, condimentată cu multe surprize pentru toată Constanţa, invitată la marea petrecere de final de an. Tărâmul Magic al Crăciunului a fost un eveniment susţinut de Primăria Municipiului Constanţa şi sprijinit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.