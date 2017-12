Copiii cu autism pot fi integraţi!

Să nu poţi vorbi cu propriul copil, să nu îl poţi privi în ochi pentru că nu-ţi poate susţine privirea, să nu poţi ieşi cu el în parc să te joci, sunt doar câteva dintre dramele zilnice trăite de părinţii copiilor cu autism. Printre cei care se confruntă cu asemenea întâmplări se numără şi Carmen Cojocaru, din Constanţa, mama lui Ştefan, un băieţel plin de viaţă care va împlini, pe 6 martie 2013, şase ani. „Am început să suspectez că Ştefan este diferit faţă de alţi copii încă de când avea un an şi opt luni. În urma investigaţiilor medicale, am primit şi confirmarea din partea specialiştilor, copilul fiind diagnosticat cu autism la trei ani”, povesteşte Carmen. Pentru părinţii lui Ştefan, primii ani din viaţa acestuia au fost foarte dificili: copilul nu răspundea când era strigat, se juca şi câte 2-3 ore cu roţile maşinuţelor, învârtindu-le continuu, se învârtea în cerc etc. „Era rupt de realitate, era într-o lume a lui. Nu vorbea, scotea doar nişte silabe, dar de multe ori nu aveau sens. Nu puteai să interacţionezi cu el”, mai spune mama băiatului. Pentru a veni în sprijinul copiilor aflaţi în situaţia lui Ştefan, la nivelul judeţului nostru, a fost realizat, la sfârşitul anului 2009, Centrul de zi pentru copiii cu autism, primul centru din România înfiinţat şi finanţat integral de Consiliul Judeţean Constanţa. La această instituţie a apelat şi Carmen, în urmă cu doi ani şi jumătate.

SERBARE DE CRĂCIUN „L-am înscris pe Ştefan la centru şi rezultatele se văd. La aproape un an după ce a început terapia mi-a spus „mama”. Zicea acest cuvânt şi înainte, dar nu avea o însemnătate anume pentru el, nu mi-l spunea mie. Era doar un cuvânt pe care îl auzise şi pe care îl repeta. Am plâns când s-a uitat la mine şi a spus „mama”. Apoi a început să spună şi „tata” şi acum poate construi şi propoziţii”, mai povesteşte Carmen. Alături de ceilalţi colegi din centru, de asistenţii sociali şi de conducerea instituţiei, Ştefan a pregătit, ieri, o surpriză pentru părinţi: Serbarea de Crăciun. Pe scena Aulei Magna a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, copiii au dansat, au cântat şi au recitat poezii, spre încântarea publicului. „În acest an terapeutic avem 33 de copii în centru, dintre care doar 32 au participat la această serbare. Sunt mulţi copii care au o recuperare foarte bună şi care, în anul terapeutic viitor, nu vor mai întruni criteriile pentru încadrarea în autism. Vor rămâne cu anumite tulburări, dar pot fi asimilaţi unei colectivităţi”, a declarat şeful Centrului de zi pentru copiii cu autism, Stănuţa Dae. Fiecare copil a primit, din partea studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius”, câte un cadou. La finalul serbării, părinţii, specialiştii în domeniu şi studenţii Facultăţii de Psihologie au participat la workshop-ul cu tema „Copilul meu are autism. Ce am de făcut?”. Scopul acţiunii a fost de a informa părinţii, dar şi viitorii specialişti, despre această tulburare: ce înseamnă mai exact autismul, care sunt primele semne care trebuie să dea de bănuit părinţilor şi cui trebuie să se adreseze pentru obţinerea unui diagnostic exact şi pentru începerea terapiei, dacă este cazul.