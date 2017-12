Copiii cu taţi de peste 40 de ani, mai predispuşi la autism

Cercetătorii americani avertizează asupra faptului că, probabil din cauza unor mutaţii sau a altor modificări genetice, copiii ai căror taţi au peste 40 de ani riscă mai mult decît alte categorii de copii să se îmbolnăvească de autism. "Studiul oferă probe convingătoare că vîrsta paternală avansată este un factor de risc şi poate determina declanşarea autismului", a declarat echipa de cercetători de la Mount Sinai School of Medicine din New York şi Institute of Psychiatry de la King's College din Londra.

Specialiştii au consultat mai multe mii de copii născuţi în Israel, în anii '80. Toţi bărbaţii şi o treime dintre femeile care s-au născut în perioada respectivă au fost consultaţi la vîrsta de 17 ani şi eventualele probleme psihice au fost înregistrate. "În cazul majorităţii copiilor cu taţi de 40 de ani sau mai mult, şansele de apariţie a autismului erau de 5,75 ori mai mari decît la cei cu taţi mai tineri de 30 de ani", a precizat studiul. "Pe de altă parte, materialul genetic maternal nu a arătat nici o degradare odată cu înaintarea în vîrstă", precizează documentul.

Autismul poate cauza simptome care includ izolarea socială, comportamente repetitive sau dăunătoare şi, în unele cazuri, retardare mintală. Autismul este o problemă destul de gravă în Statele Unite, unde 50 de copii la fiecare 10.000 suferă de autism. Studiul a stabilit că mai multe mecanisme genetice s-ar putea să fie îmbătrînite o dată cu vîrsta, ceea ce conduce la mutaţii spontane în celulele producătoare de spermă.