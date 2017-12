Copiii descoperă tainele mărţişorului

Muzeul de Artă Populară a găsit formula perfectă pentru a-i aduce pe cei mici în mijlocul culturii tradiţionale, prin organizarea activităţilor de pedagogie muzeală. Zeci de copii de la şcolile şi grădiniţele constănţene trec pragul importantei instituţii de etnografie, pentru a lua parte la inedite ateliere de creaţie, prin intermediul cărora descoperă comorile din lăzile de zestre ale poporului român.

După ce, la sfârşitul lui 2010, cei mici s-au întrecut în a confecţiona cele mai expresive măşti populare de... urâţi, în acest perioadă, ei se pregătesc de zor să confecţioneze mărţişoare. Potrivit directorului Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru, activităţile muzeale se bucură de un mare succes în rândul elevilor, care sunt foarte entuziasmaţi să creeze, sub îndrumarea muzeografilor şi să afle semnificaţia micilor obiecte vestitoare ale primăverii, însoţite de firul alb-roşu. Cu aceste creaţii, ei vor participa şi la tradiţionalul Târg de Mărţişoare ce se desfăşoară an de an, la sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie, pe platoul din faţa instituţiei de cultură.

Pentru că, pe 24 ianuarie, în cultura tradiţională se marchează „Dragobetele”, elevilor mai mari li se va vorbi, în cadrul „lecţiilor” de educaţie muzeală, despre semnificaţiile complexe ale sărbătorii care celebrează iubirea pură şi anunţă renaşterea naturii, sărbătoarea fiind numită în popor şi „Cap de primăvară”.