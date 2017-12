Copiii din Băneasa şi Oltina, premiaţi de Poliţie

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat în urmă cu trei săptămîni, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat ieri, cînd a venit rîndul copiilor din oraşul Băneasa şi comuna Oltina să viziteze Constanţa. Programul finanţat de CJC presupune ca 4.000 de copii din zona rurală a judeţului să beneficieze, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite în Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Planetariu, Acvariu, Aqua Magic şi circul Praga. Copiii din cele două localităţi au participat ieri şi la un concurs organizat de Inspectoratul Judeţean de Poliţie, în urma căruia elevii care au răspuns corect la cîteva întrebări au primit premii - tricouri, şepci şi mingii - din partea reprezentanţilor Poliţiei. “Acţiunea de astăzi (ieri – n.r.) continuă seria de activităţi din cadrul parteneriatului încheiat între Aqua Magic şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. Concursul face parte dintr-un amplu complex de activităţi ce se desfăşoară în cadrul proiectului local de prevenire, intitulat sugestiv “Litoral 2007, turişti în siguranţă”, al cărui scop principal este crearea unei educaţii civice şi antiinfracţionale a acestor copii, prezenţi aici datorită Consiliului Judeţean Constanţa“, a declarat inspector Ionuţ Savin. După ce şi-au luat şi lecţia de circulaţie rutieră, micuţii din cele două localităţi s-au echipat în costume de baie şi au luat cu asalt parcul acvatic de distracţii. “M-am simţit foarte bine aici. Mi-a plăcut faptul că am făcut baie în piscinele de la Aqua Magic, iar la Delfinariu m-a impresionat spectacolul pe care ni l-au oferit delfinul şi leii de mare. Cel mai mult mi-a plăcut cînd ne-au spus “La revedere” leii de mare“, a declarat Daniela Ionela Socoteală, de 10 ani, din Oltina. Dacă pentru elevii din Oltina, această vizită în obiectivele turistice de referinţă pentru municipiul Constanţa a fost o premieră, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cei din Băneasa. “Pentru noi şi pentru copiii noştri, este o acţiune deosebit de importantă. Anul acesta este al treilea an consecutiv în care CJC organizează o astfel de activitate pentru copiii din Băneasa. Cei mici abia aşteaptă să vină la mare. O parte dintre copiii prezenţi anul acesta nici nu au mai văzut marea şi pentru ei este un lucru extraordinar“, a declarat Ion Mocanu, viceprimarul oraşului Băneasa. “Programul a fost complex şi foarte frumos. Am fost la Delfinariu, acum la Aqua Magic, urmează să mergem şi la circ. Abia aştept spectacolul, mai ales că nu am mai avut ocazia să merg pînă acum la circ. A fost un prilej să ne revedem cu prietenii şi colegii din şcoală. Chiar pot spune că ne-am distrat pe cinste. Le mulţumim din suflet celor care s-au gîndit la noi şi ne-au oferit această bucurie“, a spus Mihaela Sîrbu, de 14 ani din Băneasa.