Copiii din Gîrliciu şi Seimeni şi-au făcut prieteni în Basarabia

Copii din alte două localităţi constănţene, Gîrliciu şi Seimeni, s-au bucurat, ieri, de programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Alături de ei, de excursia oferită de CJC s-a bucurat şi un grup de 30 de copii din Basarabia. Copiii de peste Prut, care au ajuns pentru prima dată la Constanţa, au avut ocazia să se împrietenească cu cei din judeţul Constanţa şi să îşi împărtăşească impresiile. ”Din 1990 aduc la Constanţa grupuri de copii din Republica Moldova. Copiii au venit cu deosebit interes pentru oraşul Constanţa, unde am fost de fiecare dată bine primiţi, întrucît am beneficiat mereu de sprijinul CJC şi al Primăriei Constanţa. Grupul de copii care a venit astăzi la Constanţa este de la Şcoala duminicală de pe lîngă Mănăstirea Marta şi Maria. Copiii s-au simţit foarte bine în excursie”, a spus Liliana Vasiliev, coordonatorul grupului de copii din Basarabia. “Ne bucurăm enorm de tare că am putut să aducem acest grup de copii în Constanţa. Este pentru prima dată cînd mulţi dintre ei vin pe litoral şi se vede bucuria pe chipurile lor“, a declarat, la rîndul ei, maica Teodora, unul din însoţitorii copiilor din Basarabia. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, SC Aqualand SA Constanţa, SC Telegondola SA şi circul Medrano , vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămîni. “Mi-au plăcut plimbarea cu telegondola, spectacolul oferit de leii de mare la Delfinariu şi spectacolul de circ. A fost frumos că am legat prietenii cu copiii din Constanţa“, a spus Victoria Măgureanu, de 18 ani, din Basarabia. Pentru a se asigura că elevii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate în program le-au asigurat băuturi răcoritoare şi masa de prînz. În plus, pentru a-şi aminti de excursia la Constanţa, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. ”Nu am mai fost niciodată în excursie la Constanţa şi am fost nerăbdător să vin aici. Cel mai mult mi-au plăcut plimbarea cu telegondola şi distracţia de la Aqua Magic”, a spus Cristian Necula, de 13 ani, din Gîrliciu. La fel de încîntaţi de excursie au fost şi copiii din Seimeni, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa.