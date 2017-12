Copiii din Nicolae Bălcescu, fascinaţi de vizita la Planetariu

Programul educativ „Mergem la muzeu”, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), destinat copiilor din mediul rural, a adus, ieri, aprox. 200 de elevi din localităţile Săcele, Nicolae Bălcescu şi Hârşova. Copiii au participat la o excursie în Constanţa, pusă la cale de CJC, care a inclus vizite la Delfinariu, Acvariu, Planetariu şi Microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Din cele cinci obiective vizitate, Planetariul a atras cele mai multe priviri din partea elevilor şi a trezit cel mai mare interes pentru că majoritatea nu mai văzuseră planetele decât la televizor. Pentru o parte dintre copiii prezenţi, vizita la Planetariu şi la Muzeul de Istorie a fost o experienţă nouă, în schimb pentru alţii a fost o modalitate de a observa noutăţile oferite de obiective. „Am mai fost la Planetariu când eram la grădiniţă, dar acum am înţeles mai bine tot ce am aflat despre planete şi despre zodii. Şi la Muzeul de Istorie am văzut cum trăiau oamenii înainte, când foloseau oale din lut”, a declarat Evelina Onofrei, elevă în clasa a III-a la Liceul „I.C.Brătianu” Nicolae Bălcescu. Elevii din Nicolae Bălcescu au fost însoţiţi de câteva cadre didactice care au supravegheat ca activitatea extraşcolară să se deruleze fără incidente. „Copiii sunt încântaţi de programul „Mergem la muzeu”. Iniţiativa autorităţilor e extraordinară pentru că sunt copii care probabil nu ar fi ieşit niciodată din localitatea unde locuiesc şi e o ocazie pentru ei să vadă oraşul Constanţa şi să intre la obiective turistice. La Planetariu, unul dintre obiectivele unde am fost, au aflat multe lucruri noi despre planete şi despre zodii”, a declarat Mioara Apostu, învăţător la Liceul „I.C.Brătianu” Nicolae Bălcescu. Programul CJC se derulează până pe 15 iunie şi este destinat unui număr de peste 5.000 de elevi din întregul judeţ, precum şi copiilor din centrele de plasament din municipiul Constanţa, care au acces gratuit la cele cinci obiective turistice din oraş.