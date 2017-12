Copiii din Saraiu, Vulturu şi Castelu, impresionaţi de excursia oferită de CJC

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, demarat în urmă cu şapte săptămîni la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, se apropie cu paşi repezi de final, la sfîrşitul acestei săptămîni urmînd să ajungă la Constanţa ultimele grupuri de copii. Ieri a venit rîndul copiilor din comunele Saraiu, Vulturu şi Castelu să viziteze Acvariul, Delfinariul, Planetariul, microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, să vizioneze programul oferit de Circul Praga şi să se distreze în parcul acvatic Aqua Magic. Iniţiativa CJC a fost primită cu mare entuziasm de către cei peste 150 de copii sosiţi la mare din cele trei comune, mai ales că mulţi dintre ei nu au mai avut pînă acum ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în program. “Mi-a plăcut tot ce am văzut în această excursie. Am mai fost la Constanţa cu prietenii mei în urmă cu doi ani, dar pot să spun că atunci nu a fost la fel de frumos, pentru că nu am fost în atît de multe locuri interesante. Toţi colegii mei au fost nerăbdători să vină în excursie, mulţi dintre noi nu am mai fost niciodată la Aqua Magic sau la un spectacol de circ”, a spus Elena David, de 14 ani, din comuna Vulturu. La rîndul lor, cadrele didactice însoţitoare au confirmat că micuţii au fost foarte încîntaţi de această excursie şi că ei abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Copiii au fost foarte fericiţi atunci cînd au aflat că li s-a oferit ocazia să vină în această excursie, pentru că ei provin dintr-un sat situat la o distanţă mare de Constanţa şi cei mai mulţi nu au mai avut ocazia să ajungă pînă aici. Iniţiativa CJC merită tot respectul”, a spus Siminica Boier, învăţătoare la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Vulturu. Pe lîngă distracţie, copiii au beneficiat şi de toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor asigurîndu-le băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, ei au primit de la CJC tricouri colorate cu însemnele programului. “În această excursie, cel mai mult mi-au plăcut lebedele din microrezervaţie şi peştii aceia mari de la Acvariu. Nu am mai fost niciodată într-o excursie şi nu am mai avut ocazia să văd oraşul Constanţa sau marea”, a spus Alexandru Daniel Anghelescu, de 10 ani, din Saraiu.