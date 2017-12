Copiii din Valu lui Traian se străduiesc să facă lumea mai curată

Elevii Şcolii „Viceamiral Ioan Murgescu„ din Valu lui Traian, marchează şi ei Ziua Internaţională a Mediului, printr-o serie de activităţi, menite să atragă atenţia, în mod deosebit, asupra fragilităţii mediului înconjurător, pe de o parte, şi consumului energetic contemporan, pe de alta, dar şi asupra necesităţii protejării resurselor naturale pentru generaţiile următoare. Astfel, sub genericul „Protejînd natura, ne asigurăm viitorul!„ elevii din clasele a VI-a B si a VII-a, echipaţi adecvat şi cu toate materialele necesare, vor desfăşura o acţiune de ecologizare a pajiştei din localitate; colegii lor din clasele a VIII-a, coordonaţi de profesoarele de limba şi literatura română, vor prezenta eseuri, pe tema „Împreună pentru salvarea mediului”. Pentru a arăta că nu vor să rămînă indiferenţi faţă de marile probleme ecologice, copiii din ciclul primar vor realiza o expoziţie de desene, intitulată „Pentru un mediu mai curat”, iar elevii din clasa a V-a şi a VI-a A vor organiza un concurs de postere, avînd tema „Totul pentru natură, totul pentru viată”. Aceaste acţiuni, bazate pe o abordare inter-disciplinară şi pe experienţe practice, urmăresc dezvoltarea unei atitudini şi etici ecologiste pentru conştientizarea importanţei resurselor naturale şi a utilizării durabile a acestora, de respect faţă de natură.