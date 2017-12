Copiii, expuşi pericolului pe Facebook

Facebook este cel mai mare site de distribuire a fotografiilor în lume, adunând, în fiecare lună, peste 900 de milioane de utilizatori. Însă nu toate aceste fotografii reprezintă imagini din vacanţe sau întâmplări din viaţa utilizatorilor, unele având conţinut pornografic pentru pedofili. În ciuda eforturilor de cenzurare a imaginilor, reţeaua de socializare a devenit mediu de schimb pentru pedofili. Imagini explicite ale unor copii au fost descoperite de reporterul Chelsea Schilling. O pagină de Facebook intitulată Kidsex Young arată o listă de cereri de prietenie între utilizatori care fac schimb de fotografii şi videoclipuri cu abuzuri asupra minorilor. Un utilizator al paginii întreabă dacă cineva este doritor să facă schimb de imagini, în timp ce un altul postează un videoclip cu un bărbat gol care dezmiardă un copil. Unele dintre imaginile apărute pe site-ul de socializare provin din albume întregi ale unor copii forţaţi să aibă acte sexuale. Altele, prea explicite pentru a fi publicate, includ fotografii cu copii forţaţi să întreţină relaţii sexuale între ei, fiind violaţi de adulţi sau forţaţi să îşi arate organele genitale la cameră.

Toate fotografiile ilegale şi paginile Facebook interzise au fost raportate FBI. Grupuri în care apare conţinut interzis pe Facebook sunt: Kidsex Young, Preteen Lesbians, 10-17 Teen Bisexual, PTHC, 12 to 13 Boy Sex, Young Gay Pics and Movie Trade, Gangbanging, Teen Sex, Love Little Kids, Incest Forever, Menfor Babygirls, Sex Little Girls and Nude Teens. De aceea, FBI vrea să capete acces direct la datele utilizatorilor de reţele de socializare, fără să mai aibă nevoie de mandate de la judecători. Agenţii federali americani vor ca unele companii precum Facebook, Twitter, Skype şi Google să construiască portiţe de acces prin spate la serviciile pe care le oferă. Potrivit unor surse din piaţă, FBI vrea să capete acces şi la programele de mesagerie instant, precum Yahoo Messenger.