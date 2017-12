Copiii în România, o amintire

Reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional se disculpă în cazul reducerii perioadei de acordare a concediilor de indemnizaţie. Şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a trimis o scrisoare asociaţiilor de mame din România în care susţine că Fondul nu a impus nicio reducere a concediului de creştere a copilului ca şi condiţie pentru finanţare, decizia aparţinând Guvernului. Jeffrey Franks spune, în scrisoarea trimisă ONG-urilor, că România trece printr-o gravă criză economică, fapt ce a forţat Guvernul să adopte măsuri dificile cu privire la venituri şi să facă reduceri drastice de cheltuieli. „Din păcate, multe din măsurile de asistenţă socială sunt ineficiente - alocă resurse unor familii mai bine poziţionate financiar, în acelaşi timp neoferind destul ajutor unor familii foarte nevoiaşe. Sprijinim în mod ferm eforturile Guvernului de a îmbunătăţi modul în care este acordată asistenţa socială pentru ca inechităţile din sistem să fie luate în considerare”, arată Franks în documentul citat. Referitor la decizia Guvernului de a revizui reglementările legate de concediul de creştere a copilului, Franks a repetat declaraţiile guvernanţilor, privind faptul că în România Executivul oferă sprijin pe parcursul unei perioade mai lungi decât în alte ţări europene. Ciudat cum, deşi compară perioadele de acordare a indemnizaţiei, nici guvernanţii şi nici reprezentanţii FMI nu compară şi condiţiile oferite mamelor din restul statelor UE cu cele oferite mamelor din România (salarii care le permit angajarea unei bone, servicii de calificare pentru bone pentru ca micuţii să nu nimerească pe mâna oricui, servicii tip creşe pentru mamele care nu îşi permit să angajeze singure personal calificat pentru a avea grijă de copii etc.).

VIITOR SUMBRU. Oficialul FMI a încheiat spunând că acordă o mare importanţă dialogului cu reprezentanţii societăţii civile din România şi că speră la continuarea schimbului de opinii cu aceştia. Documentul trimis de Jeffrey Franks reprezintă un răspuns la o scrisoarea din 3 decembrie semnată de Asociaţia MAME, Asociaţia Mame pentru Mame, Asociaţia Tata, La Leche League România, Asociaţia pentru Naşterea Naturală şi Alăptare, Asociaţia pentru Comunicare Non-violentă, precum şi de comunităţile online miresici.ro, despre copii.com, babycafe.ro şi feminism-romania.ro. Guvernul a aprobat, în 8 decembrie, Ordonanţa de urgenţă care reglementează noul mod de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011. Potrivit noului act normativ, mamele vor avea posibilitatea să opteze şi pentru un concediu de creştere a copilului pentru o perioadă de doi ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, mamele vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru creşterea copilului, mamele nu vor mai beneficia de acest stimulent. Stimulente nu vor fi acordate nici mamelor care optează pentru concediu de doi ani cu indemnizaţie maximă de 1.200 lei. Aceste măsuri nu vor face altceva decât să scadă şi mai mult (dacă este posibil) numărul naşterilor în România, ceea ce va agrava criza demografică cu care se confruntă ţara noastră.