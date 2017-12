Copiii îngrijesc mormintele eroilor germani

Pe o arşiţă de nedescris, 22 de copii nordul Germaniei, dar şi din Rădăuţi muncesc, din 13 iunie, pentru a curăţa mormintele eroilor nemţi din cele două războaie mondiale. Acţiunea, desfăşurată la Constanţa, face parte dintr-un proiect derulat de Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război, în parteneriat cu o şcoală din Rădăuţi şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Constanţa. Ieri dimineaţă, i-am găsit pe elevi la datorie, curăţând de zor mormintele şi monumentul dedicat soldaţilor germani, strângând frunzele uscate şi tunzând gazonul, curăţând aleile şi vopsind gardul ce împrejmuieşte cimitirul. Şi nu este o muncă deloc uşoară, dacă ne gândim că numai la Cimitirul Central sunt 1.044 de morminte ce au nevoie de igienizare. „Ceea ce facem noi aici este muncă brută, dar suntem obişnuiţi. Avem un parteneriat şi ne ajutăm. Atâta timp cât aceste morminte sunt la noi în ţară, trebuie să respectăm memoria germanilor ce se odihnesc aici”, a declarat Radu Florin Nicoară, prezentat drept unul dintre cei mai harnici elevi. Totuşi, am aflat că munca se îmbină foarte bine şi cu distracţia, iar copiii au mers în excursii, au legat prietenii şi au făcut plajă. „Sunt parte din acest proiect de mai mulţi ani şi este pentru a treia oară când fac asta. Am venit de două ori în România: prima oară am mers la Rădăuţi. Zilelea acestea am fost în Deltă, la Adamclisi, la Mănăstirea Sfântul Andrei, la Muzeul de Marină, prin multe locuri frumoase. Îmi place foarte mult aici, îmi place că oamenii sunt primitori şi am legat multe prietenii”, a declarat Anne, în vârstă de 14 ani. Coordonatorul proiectului, prof. Petra Klawitter, a afirmat că elevii români sunt extrem de muncitori şi rezistenţi, şi îi antrenează pe cei germani. Munca lor nu se încheie aici, pentru că, miercuri, elevii români şi cei germani vor merge la Cimitirul Internaţional de la Mircea Vodă şi vor curăţa mormintele unde se odihnesc soldaţii germani. De asemenea, vor face donaţii în bani, haine şi dulciuri membrilor săraci ai comunităţii. În cursul acestei zile, copiii vor pleca într-o mică excursie la Bucureşti. Tabăra se va încheia pe 21 iunie.