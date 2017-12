Copiii lui Charlie Sheen, vizitaţi de asistenţii sociali

Familia actorului Charlie Sheen a fost anchetată de serviciile sociale, după ce, la sfârşitul anului trecut, în prima zi de Crăciun, acesta a stat după gratii câteva ore, într-o închisoare din Colorado, pentru că şi-a atacat soţia cu un cuţit. Serviciile sociale din Pitkin County, Colorado, au raportat că gemenii în vârstă de nouă luni pe care Charlie Sheen îi are împreună cu soţia sa, Brooke Mueller, se simt bine, iar mama lor poate să aibă grijă de ei în continuare. ”Oamenii de la serviciile sociale au vorbit cu Brooke, cu mama ei, cu tatăl ei vitreg şi cu bona şi le-au spus că totul pare în regulă, iar Brooke este o mamă excelentă”, a declarat o sursă apropiată familiei. ”Brooke şi gemenii Max şi Bob vor să stea în casa pe care au închiriat-o în Aspen, cel puţin încă o lună. Apoi se vor întoarce în Palm Beach, pentru a-şi vizita familia”, a mai spus aceeaşi sursă. Nu se ştie dacă reprezentanţii serviciilor sociale au discutat şi cu Charlie Sheen.

Charlie Sheen, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat şi încarcerat sub acuzaţiile de agresiune fizică, ameninţări, provocare de pagube şi violenţă domestică, a declarat poliţia din Aspen. El a rămas în închisoarea din Pitkin, Colorado, câteva ore, fiind eliberat după ce a depus o garanţie de 8.500 de dolari. Două zile mai târziu, Brooke Mueller a obţinut un ordin de restricţie împotriva soţului ei. Charlie Sheen şi Brooke Mueller, în vârstă de 32 de ani, s-au logodit în iulie 2007 şi s-au căsătorit în mai 2008. Fosta actriţă, devenită agent imobiliar, a treia soţie a lui Charlie Sheen, a dat naştere unor băieţi gemeni în aprilie 2009. Actorul american mai are două fiice, Sam şi Lola, în vârstă de 4, respectiv 3 ani, cu o fostă Bond Girl, actriţa Denise Richards, de care a divorţat în 2006, după un mariaj de patru ani. Charlie Sheen are, de asemenea, o fiică, Cassandra, în vârstă de 24 de ani, dintr-o relaţie anterioară. Fiu al actorului Martin Sheen, care a jucat în ”Apocalipsul acum” (1979) şi serialul ”Viaţa la Casa Albă”, frate al actorului şi regizorului Emilio Estevez, Charlie Sheen a obţinut primele sale roluri majore în filmele ”Plutonul” şi ”Wall Street”, în regia lui Oliver Stone, la sfârşitul anilor \'80.

După numeroase probleme cu justiţia în anii \'90, provocate în special de consumul de droguri, de violenţele conjugale şi de scandaluri ce au implicat prostituate, Charlie Sheen este în prezent cel mai bine plătit actor de televiziune, graţie rolului din serialul de succes ”Doi bărbaţi şi jumătate”. Astfel, starul primeşte 875.000 de dolari pe episod.