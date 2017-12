Copiii lui James Brown vorbesc despre moartea sa ca despre o crimă

Doi dintre copiii cântăreţului american James Brown, care a murit în anul 2006, pregătesc publicarea a două cărţi în care vorbesc despre viaţa artistului cunoscut ca ”naşul muzicii soul”, descriind scene de violenţă conjugală şi catalogând moartea acestuia drept o crimă. Fiica artistului, Yamma Brown, îl prezintă ca pe un bărbat extrem de violent, în cartea sa ”Cold Sweat”, în timp ce fratele său Daryl insistă că moartea lui James Brown nu a fost din cauze naturale, ci ar fi fost vorba despre o crimă, în volumul ”Inside the Godfather”.

Yamma Brown, care dă detalii şi despre propria căsnicie marcată de agresiuni, povesteşte în cartea sa una dintre scenele de violenţă conjugală, pe când avea cinci ani: ”Mama era îmbrăcată cu o rochie albastră cu alb. Avea picioarele desfăcute, iar tata stătea peste ea şi o lovea întruna cu pumnii. De pe faţa mamei a început să sară sânge. A început să dărâme lucrurile în jur, dând cu picioarele, ridicându-şi braţele ca să oprească loviturile şi încercând să se elibereze, să se salveze”. Daryl Brown crede că moartea tatălui său a fost, de fapt, o crimă. ”Tatăl meu a fost ucis... Asta îmi spune instinctul, că a fost ucis”, scrie fiul artistului, sugerând că membrii propriei familii ar fi implicaţi în decesul regelui muzicii soul. Acesta mai sugerează că şi uciderea lui Darren Lumar, în anul 2008, soţul abuziv al surorii sale Yamma, ar avea legătură cu moartea lui James Brown. Mai mult, Daryl crede că şi în cazul fratelelui său Teddy, care a murit în 1973, ar fi fost o crimă plănuită, insistând că acesta ar fi fost împuşcat înaintea accidentului de maşină considerat cauza oficială a morţii.

James Brown, printre ale cărui hituri se numără ”Living in America”, ”Papa's Got a Brand New Bag” şi ”I Got You (I Feel Good)”, a murit de Crăciun, în 2006, în Atlanta, la vârsta de 73 de ani, din cauza unei insuficienţe cardiace provocate de o pneumonie. Cariera lui muzicală s-a întins pe durata a şase decenii, iar James Brown este recunoscut drept unul dintre cei mai dinamici artişti pe scenă din istoria muzicii americane. Cântăreţul, cunoscut de asemenea ca ”Mr. Dynamite”, a adus cuvântul funk în mainstreamul muzical şi a influenţat mai multe generaţii de muzicieni de culoare. Hitul său ”Say it Loud” cu versul ”I'm Black and I'm Proud / Sunt negru şi sunt mândru de asta” a devenit un imn al drepturilor civile în timpul anilor 1960. James Brown a cântat această piesă în 1969, la ceremonia de preluare a mandatului de preşedinte al SUA de Richard Nixon, fapt care i-a afectat negativ popularitatea printre tinerii negri, pentru o perioadă.

James Brown era un showman, obişnuia să-şi schimbe ţinutele de foarte multe ori în timpul spectacolelor şi dansa foarte mult pe scenă. A spus la un moment dat că-i place să-şi istovească publicul şi să dea spectatorilor mai mult decât se aşteptau atunci când au venit la concert - să-i obosească. A avut aproape 120 de cântece în clasamentele muzicale şi a înregistrat peste 50 de albume, a fost introdus în Rock 'n' Roll Hall of Fame şi a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră în 1992. Cântărețul și-a construit şi câteva afaceri de succes, incluzând câteva posturi de radio şi propria sa companie de producţie. Deţinea foarte multe maşini scumpe şi avea un avion personal. A fost ales membru al Consiliului Împotriva Drogurilor al preşedintelui american Ronald Reagan, dar a fost arestat în câteva rânduri în anii 1980 şi 1990 şi acuzat de posesie de arme şi droguri. În 1988, James Brown, care şi-a început cariera muzicală în închisoare, ca delincvent juvenil, a revenit în spatele gratiilor, condamnat pentru şase ani din cauza drogurilor şi armelor, după o cursă cu maşini prin statele Georgia şi Carolina de Sud, care s-a terminat după ce Poliţia a tras mai multe focuri în cauciucurile maşinii sale. A ieşit din închisoare în 1991.

Artistul a avut mai mulţi copii, dintre care a recunoscut doar nouă: fiii Teddy (1954-1973), Terry, Larry, Daryl şi James Joseph Brown II şi patru fiice, Lisa, Dr. Yamma Noyola Brown Lumar, Deanna Brown Thomas şi Venisha Brown. James Brown a fost căsătorit de trei ori, iar în anii 1990, căsnicia sa cu Adrienne Lois Rodriguez ţinea prima pagină a ziarelor, din cauza scandalurilor şi a violenţei domestice.