Copiii lui Michael Jackson îşi vor primi moştenirea la 40 de ani

Deşi Michael Jackson le-a lăsat moştenire celor trei copii ai săi câte 33 de milioane de dolari, aceştia vor deţine controlul deplin asupra averilor lor abia după ce vor împlini vârsta de 40 de ani. Cântăreţul american, decedat pe 25 iunie 2009, a înfiinţat Michael Jackson Family Trust în 1995, înainte de naşterea celor trei copii ai săi: Prince Michael, în prezent în vârstă de 13 ani, Paris Michael Katherine, în vârstă de 12 ani şi Prince Michael II, în vârstă de 8 ani. Michael Jackson şi-a făcut testamentul în 2002 şi, potrivit documentului, copiii săi vor moşteni 40% din averea sa, iar mama starului, Katherine Jackson va primi tot 40% din avere. Celelalte 20 de procente au revenit unor fundaţii de caritate.

În ciuda faptului că Michael Jackson a murit lăsând în urmă datorii mari, administratorii averii sale au reuşit, în mai puţin de un an de la tragicul eveniment, să îi valorifice imaginea şi să îi mărească averea până la suma de 300 de milioane de dolari, beneficiind din plin de interesul suscitat de decesul cântăreţului. Fiecare dintre cei trei copii ai starului va primi astfel suma de 33 de milioane de dolari. Ei vor beneficia de o alocaţie lunară, plătită de administratorii fondului, până la vârsta de 21 de ani. Prince Michael, Paris Michael Katherine şi Prince Michael II vor aştepta însă până la vârsta de 30 de ani pentru a primi o treime din moştenirea lăsată de tatăl lor şi până la vârsta de 40 de ani pentru a deţine controlul coplet asupra moştenirii. Bunica copiilor, Katherine Jackson, îşi va primi cele 40 de procente încă de la început, iar partea ei va fi împărţită între cei trei copii, după ce aceasta va muri. Printre beneficiarii Michael Jackson Family Trust nu se află niciunul dintre ceilalţi membri ai familiei lui Michael Jackson, potrivit tabloidului britanic ”News of the World”.

Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie 2009, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere. După moartea tatălui lor, copiii lui Michael Jackson au locuit cu bunica lor, în reşedinţa familiei, din nordul oraşului Los Angeles. Ulterior, Katherine Jackson a fost desemnată oficial tuturele copiilor.