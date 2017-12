Copiii lui Michael Jackson, subiect de speculaţii

Copiii lui Michael Jackson ar putea trece în îngrjirea altor membri ai familiei, favoriţi fiind băieţii lui Tito Jackson, deoarece starea de sănătate a mamei megastarului, Katherine, s-a înrăutăţit în ultima perioadă, iar rudele acesteia se tem că nu va mai putea face faţă. Katherine Jakson, în vârstă de 80 de ani, a suferit recent un accident care i-a pus viaţa în pericol. Aceasta a căzut pe scări, iar persoane apropiate familiei Jackson susţin că mama Regelui muzicii Pop a avut în ultima perioadă frecvente stări de ameţeală şi că în ultimele 12 luni, de la decesul fiului său, aceasta parcă a îmbătrânit cu 12 ani. Rudele lui Katherine sunt îngrijorate că aceasta nu este destul de puternică pentru a putea avea grijă de nepoţii săi. Rudele se tem că o altă căzătură de genul celei pe care Katherine a suferit-o în urmă cu o lună ar putea fi dezastruoasă.

În testamentul pe care l-a lăsat, Michael Jackson a numit-o pe Diana Ross, prietenă apropiată a sa, ca tutore al copiilor în cazul decesului lui Katherine. Administratorii averii lui Michael Jackson sunt de părere că doi dintre nepoţii acestuia, Tariani şi Tito, în vârstă de 36, respectiv 31 de ani, fiii lui Tito Jackson, ar fi potriviţi pentru a avea grijă de micuţi. Cei doi, ambii căsătoriţi şi cu copii, sunt consideraţi ideali pentru a-i creşte pe cei trei moştenitori ai lui Michael Jackson. Lupta pentru custodia celor trei copii va fi însă dură, spun aceleaşi surse, pentru că aceştia valorează foarte mulţi bani.

La aproape un an de la moartea megastarului, tatăl său Joe Jackson o învinuieşte pe soţia sa, Katherine, pentru decesul lui Michael. El consideră că aceasta a nu s-a străduit pentru a-l convinge pe cântăreţ să renunţe la medicamentele pe care le lua. În interviul exclusiv acordat săptămânalului britanic “The News of the World“ cu 12 zile înaintea comemorării primului an de la decesul Regelui muzicii Pop, Joe Jackson dezvăluie detalii despre confruntările dintre el şi soţia sa după decesul lui Michael. “Katherine plângea şi era foarte supărată. Dar nu am îmbrăţişat-o deoarece eram furios pe ea, pentru că plângea”, spune Joe, în vârstă de 80 de ani, care adaugă că a petrecut luni întregi încercând să o convingă pe soţia sa să-l interneze pe cântăreţ pentru a-şi trata dependenţa de medicamente. În acelaşi interviu Joe Jackson dezvăluie că Paris şi Prince Jackson şi-au văzut mama biologică, Debbie Rowe, pentru prima oară de la decesul cântăreţului, la începutul anului 2010. Tatăl megastarului mai spune că în ultima perioadă a vieţii Michael Jackson devenise din ce în ce mai paranoic.”\"Spunea în continuare că va fi ucis, se temea că va fi împuşcat pe scenă”, explică Joe Jackson. Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei intoxicaţii acute cu Propofol.