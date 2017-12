Copiii lui Michael Jackson vor să răscumpere Neverland

Copiii cântăreţului Michael Jackson doresc să răscumpere celebra fermă Neverland şi să o transforme într-un centru dedicat memoriei tatălui lor. Cei doi copii mai mari ai cântăreţului american, Prince Michael, în vârstă de 13 ani şi Paris Katherine, în vârstă de 12 ani, au luat această decizie după ce au făcut, în urmă cu câteva zile, o vizită secretă la ferma Neverland, fosta reşedinţă în valoare de peste 80 de milioane de dolari a starului.

Michael Jackson a fost obligat să vândă ferma Neverland unui fond de investiţii, după ce a acumulat datorii imense. Paris şi Prince şi-au amintit camerele din copilărie şi ar fi declarat că, atunci când vor fi suficient de mari, vor răscumpăra ferma Neverland şi o vor transforma într-un fel de parc comunitar şi centru pentru protecţia animalelor. Cei trei copii ai cântăreţului vor moşteni multe milioane de dolari după ce vor împlini vârsta de 21 de ani şi vor dispune astfel de mijloacele financiare pentru a răscumpăra celebra fermă. Cei trei copii ai starului au acordat primul lor interviu de la decesul artistului, realizatoarei de televiziune Oprah Winfrey, în cursul săptămânii trecute. Winfrey a vizitat-o pe mama lui Michael Jackson, Katherine, la locuinţa ei din Encino, California, pentru un interviu cu aceasta şi cu soţul ei Joe şi pentru a face un tur al reşedinţei. Potrivit unor surse apropiate familiei Jackson, Oprah a vorbit şi cu cei trei copii ai cântăreţului. Se pare că fraţii, care nu au mai fost niciodată intervievaţi, i-au vorbit despre faimosul lor tată lui Winfrey, iar emisiunea care va cuprinde acest interviu va fi difuzată în săptămânile următoare.

Michael Jackson a apelat, în timpul vieţii, la toate mijloacele pentru a-şi ascunde copiii de lumina reflectoarelor, acoperindu-le de obicei chipurile cu măşti, atunci când se aflau în public. Copiii lui Michael locuiesc cu bunica lor de aproape un an, în reşedinţa familiei Jackson din Encino, având astfel parte de un cămin tradiţional, complet diferit de mediul cu care i-a obişnuit tatăl lor, care îi plimba peste tot în lume - Las Vegas, Irlanda, California, Bahrein - în reşedinţele sale provizorii. Michael Jackson a decedat în urma unei supradoze de medicamente. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere.