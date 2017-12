Copiii lui Robert De Niro, indiferenţi la celebritatea lui

Robert De Niro a declarat că faima sa nu îi impresionează pe copiii lui, care nu vorbesc cu el despre activitatea cinematografică. ”Copiii mei nu sunt prea impresionaţi de mine. Nu spun prea multe despre carierea mea. Mă caută totuşi, uneori, pe Google. Şi, în plus, cine ştie ce le spun prietenii”, a declarat actorul. Robert De Niro are patru copii şi o fiică adoptată, rezultaţi în urma a trei relaţii. El consideră că motivul pentru care copiii lui nu sunt interesaţi de activitatea sa cinematografică este pentru că nu au fost crescuţi la Hollywood. Actorul lucrează în prezent la ”Meet The Little Fockers”, însă nu poate spune dacă filmul va fi un succes sau nu.