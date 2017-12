Copiii, mândri că sunt dobrogeni

Prinși cu grijile de zi cu zi, încrâncenați într-o societate în care viteza guvernează totul, cei mari, „sclavi” ai prezentului și ai lui „Acum!”, uită să se bucure și nu mai au timp să privească în urmă, să-și amintească. Această misiune care înnobilează le revine celor mici, care învață la orele de istorie, dar și în afara lor să-și prețuiască trecutul, istoria și... să nu uite. În așteptarea unei mari sărbători - 137 de ani de la revenirea Dobrogei în granițele statului român -, copiii s-au pregătit intens, sub îndrumarea învățătorilor, a profesorilor. Cei mari s-au documentat pentru a susține comunicări care să aibă în prim-plan momentul istoric de la 14 noiembrie 1878, iar cei mici au îmbrăcat portul popular, au pregătit scenete și poezii.

La Constanța, cei mai mulți au avut oportunitatea să meargă la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, vineri, în ziua premergătoare evenimentului aniversar. Au pregătit referate pe tema dată și au marcat momentul aniversar prin dans, cântec și port tradițional, manifestându-și, în acest mod, bucuria de a fi dobrogeni. Instituția de cultură din Piața Ovidiu a făcut un frumos obicei din a organiza an de an lecții deschise dedicate principalelor momente istorice din istoria românilor. Coordonatoarea acestor manifestări cultural-educative, dr. Lavinia Gheorghe, a reușit, și de această dată, să umple aula „Adrian Rădulescu” sau sala pictată, cum i se mai spune încăperii pe pereții căreia stă „desenată” în frescă istoria poporului român. Nu doar sala are o poveste fascinantă, ci și edificiul de cultură are o istorie specială, clădirea fiind ridicată în timpul domniei lui Carol I, ca edificiu al Primăriei.

O activitate aniversară similară, dar de mai mică amploare, s-a petrecut joi, 12 noiembrie, la Fântânele, avându-i în prim-plan pe elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 din localitate. S-a întâmplat la fel, pe parcursul mai multor săptămâni, și în alte școli de județ, în care au avut loc manifestări inițiate de președintele filialei Constanța a Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Stoica Lascu, căruia i s-au alăturat alți slujitori ai muzei Clio, precum conf. univ. dr. Marian Zidaru sau președintele filialei constănțene a Asociației Pro-Basarabia și Bucovina, ec. Cezar Pânzaru. În cadrul manifestării de la Fântânele, prof. univ. dr. Stoica Lascu le-a amintit copiilor că 14 noiembrie 1878, ziua reintegrării Dobrogei la Statul Român, este o dată memorabilă în istoria Țării și a neamului nostru. O expoziție de desene, un moment artistic și un târg al produselor dobrogene, cu degustare, au întregit momentul festiv.

