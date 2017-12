Copiii peste 10 ani decid cu care dintre părinţii divorţaţi vor sta

Noul Cod Civil, care intră în vigoare peste trei săptămâni, aduce noi prevederi pentru căsătorie şi divorţ. Partenerul vinovat pentru desfacerea căsniciei va trebui să-i plătească daune celuilalt. Infidelitatea va fi plătită scump de soţi, dacă Tribunalul va decide că acesta este motivul desfacerii căsătoriei. Culpa exclusivă include: infidelitatea unuia dintre soţi, acte de violenţă morală sau fizică, consum în exces de băuturi alcoolice, părăsirea nejustificată a domiciliului, existenţa unor nepotriviri de ordin fiziologic etc. Codul Civil pune însă şi o condiţie la acordarea acestor daune: soţul înşelat va avea dreptul la compensare abia după 20 de ani de căsnicie Codul aduce modificări şi în cazul custodiei copiilor minori. Chiar dacă sunt divorţaţi, părinţii vor putea hotărî împreună asupra educaţiei, a timpului liber şi a activităţilor extraşcolare ale copiilor lor. În plus, legea dă dreptul copiilor de peste 10 ani să fie întrebaţi de judecător cu cine preferă să rămână. Legea permite ca în cazul în care într-o familie există mai mulţi copii, domiciliul celor mici să fie diferit. Condiţia este ca şederea să alterneze: când la mama, când la tata. Dacă cei doi părinţi nu se pun însă de acord, instanţa va reveni la custodia unică. Şi logodna a fost reglementată, astfel că dacă unul dintre parteneri o rupe subit, celălalt poate să ceară despăgubiri în instanţă. Din octombrie, mirii care nu vor să aibă bătăi de cap cu împărţirea averii la un eventual divorţ vor putea încheia contracte prenupţiale. Aşadar, printr-o simplă vizită la notar, va fi bătut în cuie modul în care cei doi îşi vor împărţi averea. Contractele prenupţiale, denumite „convenţii matrimoniale”, vor putea stipula dreptul fiecărui soţ la anumite bunuri. Acestea pot fi modificate şi în timpul căsniciei, dar la cel puţin un an după încheierea acesteia. O altă noutate în Codul Civil este pensia de întreţinere în caz de divorţ, chiar dacă nu există copii minori, în cazul în care soţul care pierde procesul are o avere considerabil mai mare decât a celui care l-a câştigat.