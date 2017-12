Copiii, pompieri pe maşinile americanilor

Fiecare dintre noi îşi aminteşte cu nostalgie de perioada copilăriei, în care nu existau griji şi probleme şi în care o ciocolată sau un joc de-a v-aţi ascunselea aducea bucurie în sufletele noastre. Deşi generaţiile de copii se schimbă, ziua de 1 iunie (Ziua Internaţională a Copilului) are aceeaşi semnificaţie pentru cei mici. Ieri, pe străzile Constanţei, în parcuri şi în mall-uri, copiii au făcut legea. În Ţara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, ei au avut parte de surprize neaşteptate din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”, US Army, US Navy şi a Spitalului Privat “Isis” Constanţa. Mare le-a fost mirarea când, ajunşi aici pentru a se da în leagăne sau pentru a se plimba, au zărit o maşină de pompieri mare şi roşie, de departe vedeta parcului. Cei mici au uitat de leagăne şi au alergat spre ea, pentru a-şi satisface curiozitatea şi a vedea interiorul unei autoutilitare de pompieri, dotată conform standardelor americane. Au avut ocazia să se pozeze alături de pompieri şi chiar să se îmbrace în costumul special folosit în acţiunile de salvare. Dovadă a fericirii celor mici au fost zâmbetele largi de pe feţele lor şi exclamaţii precum “Ce costume frumoase! Vreau şi eu să probez casca…”, “Uite ce maşină mare şi roşie!”. “Am acceptat să venim aici pentru cei mici. I-am lăsat să se joace cu volanul şi să pornească sirena. Le-a plăcut mult”, a spus şeful de echipaj al pompierilor US Navy, Brian Hassler. Prichindeii au mai putut vizita şi ambulanţa celor de la US Navy, folosită în deşert pentru a transporta răniţii. Erica, o fetiţă de 5 ani, a spus că a urcat în ea pentru ca tatăl ei să îi facă poze şi că i-a plăcut foarte mult. Nici maşina Poliţiei Rutiere nu a lipsit de la sărbătoarea copiilor. Cei mici au avut ocazia să se urce la volanul ei, supravegheaţi de agent-şef adjunct Cristina Vasile din cadrul Compartimentului de Informare şi Educaţie Rutieră al Serviciului Poliţie Rutieră Constanţa, care i-a învăţat cum să fie buni pietoni.

CADOURI PENTRU COPIII DEFAVORIZAŢI Elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, din Constanţa, membri ai Clubului TimetoIMPACT, nu au uitat importanţa zilei de ieri şi au ales să aducă un strop de bucurie copiilor din Centrul de plasament “Micul Rotterdam”, din Constanţa. Plini de entuziasm, cu multe dulciuri şi jucării, mirciştii au mers la centru însoţiţi de profesorii coordonatori Irina Ermolaev, insp. Daniel Geoglovan şi Amalia Zisu. Ei au pregătit jocuri interactive pe grupe de vârstă şi concursuri în urma cărora fiecare copil a fost premiat. „Ziua Copilului a readus în atenţia liceenilor nevoia de a fi mult mai aproape de semenii noştri, iar emoţia întâlnirii cu cei mici, unii de doi sau trei ani, a fost greu de transpus în cuvinte. Ochii albaştri ai Laurei, o fetiţă de patru ani, care a primit cadourile bucuroasă şi a spus mândră că a fost la grădiniţă, apoi fericirea lui Ionuţ, care a primit un joc nou, au arătat cât de mult contează să ne facem timp şi pentru cei care nu au posibilitatea să se bucure de copilărie”, potrivit elevilor participanţi la acţiune.

DARURI ŞI DE LA ARHIEPISCOPIE De ziua celor mici nu au uitat nici reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului Constanţa. Astăzi, la ora 14.30, la Biserica „Buna Vestire” din Constanţa, situată pe strada Dionisie cel Mic, în cadrul campaniei „Dobândind vei dărui”, Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscoul Tomisului, va înmâna daruri unui număr de 50 de copii cu vârste cuprinse între trei şi 15 ani, care provin din Centrul de plasament „Fair play” din Constanţa, dar şi din familii defavorizate din cartierele Viile Noi, Coiciu şi Henri Coandă.