Copil abandonat pe străzi!

De mai bine de trei săptămâni, poliţiştii încearcă să dea de urma părinţilor unui copil de aprox. un an şi jumătate, găsit abandonat, pe o stradă din oraşul constănţean Năvodari. Micuţul a fost găsit de un localnic, Ionuţ Apetrei, rătăcind pe strada Crizantemelor din localitate. Când l-a văzut singur şi dezorientat, expus riscului de a fi accidentat, bărbatul l-a luat de mână şi l-a dus la poliţie, în speranţa că, în scurt timp, părinţii sau rude ale acestuia îl vor căuta. Acelaşi lucru l-au crezut şi oamenii legii, care au aşteptat ore bune ca părinţii disperaţi ai micuţului să treacă pragul sediului poliţiei. Nu a fost aşa, pentru că nimeni nu a reclamat dispariţia copilului până în prezent. Situaţia este destul de ciudată, spun poliţiştii, întrucât la data la care a fost găsit băieţelul era îngrijit şi bine îmbrăcat. Văzând că nu apare nimeni să-l ia pe micuţ, oamenii legii au apelat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. Din 3 septembrie, băieţelul a fost încredinţat unui asistent maternal, Marioara Şerban, care lucrează în domeniu de doi ani şi mai are în plasament o fetiţă de opt ani. „Este un copil cuminte şi ascultător. Nu ştiam cum îl cheamă şi am încercat mai multe variante de nume. Când l-am strigat „Alex” a reacţionat şi aşa mi-am dat seama cum îl cheamă”, a declarat Marioara Şerban.

CAZ UNIC. „Copilul este foarte bine îngrijit şi isteţ. Nu este de etnie romă. Este prima dată când ne confruntăm cu un astfel de caz. În urmă cu un an am mai avut o fetiţă pe care o găsisem pe o stradă, dar a doua zi i s-a identificat familia. Atunci fetiţa fugise din curte”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Când a fost găsit, băieţelul, care are 80 de cm înălţime, ochi căprui, păr şaten drept, tuns scurt şi faţă ovală, purta o pereche de pantaloni de culoare bleumarin, o bluză cu mânecă lungă de culoare bleu, cu dungi albe orizontale şi cu un imprimeu cu elefant de culoare albă, iar în picioare purta o pereche de cizme de culoare bleu, cu blăniţă albă în partea superioară. Micuţul nu are niciun semn particular. Cei care pot oferi informaţii despre identitatea copilului sunt rugaţi să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de Poliţie. Oamenii legii cred că băiatul a fost pur şi simplu abandonat, caz în care părinţii riscă să se aleagă cu dosar penal.