Copil abuzat sexual de propria mamă!

O femeie care cu greu ar putea fi numită mamă este anchetată de procurorii constănţeni sub acuzaţia de viol, după ce şi-a bătut joc de copilăria băieţelului ei de numai şase ani, pe care l-a abuzat sexual. Poliţiştii din localitatea constănţeană Cumpăna, cei care au descoperit acest caz şocant, spun că micuţul a trăit un coşmar de neimaginat: a fost forţat să întreţină raporturi sexuale cu mama lui, în timp ce tatăl filma totul cu o cameră video. Grozăvia a ieşit la iveală în urmă cu doar cîteva zile, atunci cînd Georgeta Costăchescu, de 25 de ani, din Cumpăna, a mers la postul de poliţie din localitate şi a povestit că ar fi fost bătută de concubinul ei, Sedat Bechir, de 32 de ani. Oamenii legii au început cercetările şi, în scurt timp, au descoperit secretul celor doi. În urma unei percheziţii efectuate în casa în care aceştia locuiau, poliţiştii au găsit într-un şifonier proba complicităţii lor îngrozitoare: o casetă pe care înregistraseră scenele în care Georgeta Costăchescu îşi silea copilul să întreţină relaţii sexuale cu ea. Femeia a declarat în faţa poliţiştilor că a fost obligată de Sedat Bechir să îşi abuzeze băieţelul. Potrivit afirmaţiilor ei, bărbatul ar fi ameninţat-o că, dacă se opune, o snopeşte în bătaie. Anchetatorii nu au, deocamdată, indicii care să confirme spusele Georgetei Costăchescu. Sedat Bechir nu şi-a recunoscut implicarea în această poveste şocantă. Individul le-a spus procurorilor că nu are nicio legătură cu filmarea respectivă şi că în noaptea de cinci spre şase iulie nici măcar nu era acasă. Ieri seară, judecătorii au emis pe numele Georgetei Costăchescu şi a lui Sedat Bechir mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de viol şi respectiv complicitate la viol. Oamenii legii spun că Sedat Bechir are cazier, el fiind condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat. Rudele Georgetei Costăchescu spun că individul a avut adeseori un comportament violent: „Îmi amintesc că într-o zi a venit la noi acasă şi le-a spus fraţilor mei să-şi pregătească mormintele pentru că are de gînd să-i omoare. Îi acuza că ar fi bătut-o pe Georgeta. De fapt, el o lovea oricînd avea prilejul”, îşi aminteşte Nicolae Lău, de 18 ani, vărul femeii.

Cazul de la Cumpăna a ajuns şi în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC), băieţelul fiind adus încă de luni seară în Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă. „În urma sesizării telefonice de luni seară, s-a instituit această măsură de protecţie în regim de urgenţă, existînd suspiciuni că acest copil a fost abuzat de mama lui. În plus, drepturile părinteşti ale femeii au fost suspendate. Pentru a putea depăşi această traumă, minorul beneficiază de asistenţă psihologică”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvînt al instituţiei. “Urmează acum să fie analizat cazul şi, în funcţie de rezultate, se va hotărî viitorul copilului: dacă va fi redat familiei lărgite, dacă va rămîne în centrul de primire ori dacă va fi încredinţat unei alte familii”, a precizat Petre Dinică, directorul DGASPC Constanţa. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat: “Cei doi trăiesc în concubinaj de aproximativ şapte ani, în condiţii modeste,şi nu şi-au trimis niciodată copilul la grădiniţă. Anul acesta, băiatul, unicul copil al celor doi, ar fi trebuit să intre la şcoală, dar el nu a făcut nici măcar grupa pregătitoare de la grădiniţă”.