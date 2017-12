Copil atacat de maidanezi la Casa de Cultură. Constanța nu are ecarisaj?

09:02:58 / 06 Aprilie 2017

ne-am saturat

Ne-am saturat sa ne temem pentru viata copiilor nostri. Cand am iesit afara cu copilul o haita de 7 caini se indreptau spre noi. Copilul are 1 an jumate , vroia sa se duca la ei.. dar am stat pe loc cu teama ca nu cumva sa se repeada spre noi si sa nu stiu cum sa reactionez , sa nu-I fie pusa viata copilului meu in pericol. In parcul Tabacariei in drum spre tara piticilor aceeasi poveste.. haite de caini ... nu mai stim pe unde sa o luam fara sa ne fie teama de ei. Iubesc cainii , ai mei chiar au acasa un caine salvat de pe strada ... dar pun mai presus de orice copilul..