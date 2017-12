Copil de 13 ani violat şi bătut

VIOLAT ANAL ŞI ORAL Un copil de 13 ani a trecut prin clipe de groază luni după-amiază după ce a fost violat şi bătut într-o clădire părăsită din Constanţa. Vasile D. locuieşte în Adăposul de Zi şi de Noapte, iar duminică după-amiază a fugit, după ce i-a furat unei educatoare o sumă de bani. Luni după-amiază, în jurul orei 18.00, el a fost găsit la intersecţia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei de o constănţeancă care a sunat la 112. Vasile D. a fost transportat la spital, unde a rămas internat, prezentând mai multe contuzii şi echimoze. Victima le-a spus anchetatorilor că a fost violată şi bătută de doi prieteni. În scurt timp, agresorii au fost identificaţi ca fiind Marius I., de 12 ani, şi Givan Arnăutu, de 17 ani. Agresorii le-au declarat anchetatorilor că totul s-a întâmplat cu acordul victimei. „Eu mă duceam la magazin ca să îmi cumpăr ceva de mâncare. La un moment dat, l-am văzut pe Givan şi pe celălalt băiat. Givan m-a strigat şi mi-a spus să ne batem joc de băiatul care era cu el. Eu nu am vrut, dar Givan mi-a spus că nu este pentru prima dată când băiatul acela întreţine relaţii sexuale cu băieţi şi că îi place, iar el a confirmat. Am fost într-o vilă părăsită de pe strada Celulozei, unde s-a întâmplat totul. Am întreţinut relaţii sexuale anale şi orale. Eu aveam un „tuberman” şi l-am lovit o dată peste fund, apoi Givan a luat „tubermanul” şi l-a lovit de mai multe ori pe corp”, a declarat Marius, agresorul de 12 ani.

ARESTAT Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, care a demarat o anchetă. „Am fost contactaţi aseară (n.r. - luni) de către reprezentanţii spitalului cu privire la acest caz. Copilul a fost consiliat psihologic de o echipă DGASPC, însă va fi inclus şi într-un program, el având un comportament deviant. Cei de la Medicină Legală au confirmat violul, iar copilul va rămâne internat în spital, deoarece prezintă mai multe contuzii şi echimoze la nivelul corpului”, a declarat psihologul Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Potrivit anchetatorilor, pentru recuperare, victima necesită 11-12 zile de îngrijiri medicale. Ieri, cei doi agresori au fost prezentaţi procurorilor. Marius I. şi Givan Arnăutu sunt acuzaţi de viol. Primul va fi cercetat în libertate, iar Arnăutu a fost arestat pentru o perioadă de 19 zile.