Copil de doi ani, teafăr după o căzătură de la etajul al IV-lea

O familie din Cernavodă a trăit clipe de coşmar, după ce mezinul familiei, un băieţel de numai doi ani, a fost la un pas de a-şi pierde viaţa. Elena Pană, de 40 de ani, spune că Dumnezeu a binecuvîntat-o cu nu mai puţin de şapte copii, cel mai mare avînd 17 ani, iar mezinul, Silviu Aurel, doar doi anişori. Luni după amiază, femeia era acasă, în apartamentul situat la etajul al patrulea într-un bloc de la marginea Cernavodei, doar cu cei doi fii mai mici. “Pe Silviu l-am lăsat în sufragerie, să se joace pe calculator, iar eu m-am dus în bucătărie, să-l ajut la lecţii pe celălalt băiat, elev în clasa întîi. La un moment dat l-am auzit pe cel mic plîngînd, dar scîncetele lui păreau a veni de afară. M-am speriat, ştiind unde îl lăsasem în urmă cu cinci minute”, a spus mama micuţilor. Ea a intrat în sufragerie, dar băieţelul dispăruse. Alarmată, femeia a început să-l caute prin toată casă, dar micuţul nu era de găsit. “Toate uşile între camere erau deschise şi am crezut că o fi vrut să se plimbe. Cînd am intrat în dormitor, am văzut că geamul era larg deschis, iar plasa dispăruse”, îşi aminteşte Elena Pană. Ea a fost îngrozită, cînd, aplecîndu-se peste pervazul ferestrei, şi-a văzut fiul, plin de sînge, în braţele unei vecine care era în faţa blocului. “M-am speriat foarte tare. Iniţial, am crezut că murise, căci totuşi căzuse de la o înălţime de aprox. 15 metri! Hăinuţele lui erau murdare de pămînt, faţa îi era plină de sînge, pentru că s-a lovit la cap, dar trăia”, a adăugat mama copilului. Micuţul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa, unde cadrele medicale au constatat că în urma căzăturii, băiatul s-a ales doar cu cîteva leziuni minore la cap şi la abdomen. După cele întîmplate, mama este convinsă că băieţelul este un norocos. “Din fericire, a căzut cu tot cu plasă, şi căzătura i-a mai fost amortizată şi de crengile copacilor, dar şi de copertinele balcoanelor”, a mai adăugat Elena Pană.