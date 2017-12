Copil de opt ani, fugit de acasă

Lucrătorii Formaţiunii de Poliţie Rurală Mangalia, împreună cu poliţiştii din comuna 23 August efectuează cercetări în vederea găsirii unui copil de opt ani, dispărut de acasă de cinci zile. Potrivit anchetatorilor, ieri, Margareta Pancu, de 41 ani, din satul Moşneni, comuna 23 August, a reclamat la poliţie dispariţia fiului său, Marian, de opt ani. Femeia le-a spus oamenilor legii că băiatul său a plecat de acasă în dimineaţa zilei de 31 august şi nu s-a mai întors. Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în ziua dispariţiei, copilul a profitat de lipsa părinţilor săi care erau la serviciu şi a plecat într-o direcţie necunoscută. Margareta Pancu susţine că fiul ei a mai plecat de acasă, însă niciodată nu a lipsit o perioadă atît de îndelungată. Copilul are 1,30 – 1,40 m înălţime, constituţie astenică, păr scurt, blond, faţa rotundă, ochi verzi, şi are un semn particular pe mijlocul buzei inferioare ca urmare a unei tăieturi.