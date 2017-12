Copil de şapte ani găsit înecat

Salvamarii de pe plaja Trei Papuci au descoperit vineri dimineaţă, la câteva zeci de metri de ţărm, trupul neînsufleţit al unui copil. Anchetatorii spun că victima, un băieţel în vârstă de şapte ani, este din Deleni şi de câteva săptămâni stătea la mătuşa lui din Constanţa. Oamenii legii au fost sesizaţi despre dispariţia lui în urmă cu trei zile. „Venea în fiecare zi la plajă, împreună cu încă doi copii. Nu erau însoţiţi. Nu am văzut să fie cineva cu ei. Am înţeles că el a dispărut în urmă cu câteva zile, când a fost furtună. Au fost valuri mari şi cred că a intrat în apă să se joace. Ieri (n.r.) au venit rudele să îl caute pe aici. Am înţeles că au fost şi l-au căutat prin oraş şi prin Staţiunea Mamaia. Azi dimineaţă (n.r. - vineri), când şeful de sector venea în control, a văzut între dig şi baliză un cadavru. L-a adus la mal, dar nu am mai avut ce să facem. Era mort de cel puţin o zi“, a declarat Cristian Şapera, salvamar în zona Trei Papuci. Salvamarii au adăugat că, în ziua în care a avut loc tragedia, a fost arborat steagul roşu. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii. Băieţelul şi-a pierdut viaţa în aceeaşi zonă în care Barbu Dănescu, primul şef al CPUN Constanţa, s-a înecat în timp ce salva doi copii de la înec.

ANCHETĂ Cercetările în acest caz sunt continuate de lucrătorii din cadrul Secţiei 3 de Poliţie. Totodată, atât părinţii, cât şi rudele la care stătea copilul în Constanţa au intrat în atenţia specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Salvamarii atrag atenţia celor care merg la plajă ca, înainte de a intra în apă, să verifice dacă sunt condiţii optime pentru a face acest lucru, respectiv să acorde atenţie culorii steagului arborat în foişor. În cazul în care nu cunosc semnificaţia culorilor, să ceară informaţii celui mai apropiat salvamar. De la începutul sezonului estival, cele mai multe cazuri de înec au avut loc în momentul în care era arborat steagul roşu, semnal care interzice scăldatul.