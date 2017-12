Copil de şapte ani violat la şcoală

Are numai şapte ani, însă în perioada în care trebuia să se joace şi să se bucure de viaţă, copilăria i-a fost umbrită de un eveniment oribil. Băiatul i-a căzut victimă unui elev mai mare, de 13 ani, care l-a ameninţat şi l-a violat chiar în curtea şcolii. Evenimentul i-a întărit dorinţa de a se face poliţist. Este povestea unui băiat de clasa întâi din localitatea constănţeană Rasova. Incidentul a avut loc, lunea trecută, la sfârşitul orelor de curs, în toaleta şcolii, care se află în curtea unităţii de învăţământ. Totul a ieşit la iveală după ce micuţul şi-a făcut curaj şi i-a povestit mamei sale ce s-a întâmplat. Femeia spune că totul a început din prima recreaţie, când fiul său a fost bătut de un elev mai mare, chiar în clasa în care învaţă. „A întârziat trei ore şi, când a ajuns acasă, l-am întrebat unde a fost. Mi-a spus că nicăieri şi a evitat alte întrebări. La un moment dat, când s-a aşezat pe pat, s-a plâns că îl doare fundul. Atunci mi-am pus semne de întrebare şi l-am întrebat ce a păţit. Iniţial, i-a fost frică să îmi spună, după care mi-a spus că după ce a terminat orele s-a dus la toaletă. În momentul acela, elevul care îl bătuse dimineaţa, tocmai ieşea. A intrat după el în cabină şi i-a spus să îşi dea pantalonii jos. El a refuzat şi atunci elevul acela (agresorul - n.r.) a scos un briceag, i l-a pus la gât şi i-a zis: Dacă nu te dezbraci, te omor! De frică, copilul s-a dezbrăcat şi atunci l-a violat. Am rămas şocată când am auzit şi m-am dus direct la şcoală să îi spun directorului”, a declarat mama victimei, Mihaela Corcoveanu. Femeia a mai spus că, după ce fiul ei a fost violat, elevul de clasa a VII a l-a lăsat în baie şi i-a blocat uşa pe dinafară cu o piatră, iar cel mic s-a chinuit mult până să iasă. Femeia s-a dus la poliţie, unde a depus o plângere şi, marţi, s-a dus cu fiul ei la Serviciul de Medicină Legală, care a confirmat agresiunea.

ANCHETĂ Cel care l-ar fi agresat pe băiatul de şapte ani este un elev de clasa a VII-a, care este crescut de bunicii săi. El a negat vehement în faţa poliţiei că ar fi autorul violului. De altfel şi bunicii săi îl consideră nevinovat. „Iniţial, cel mic a spus că a fost agresat de un elev de clasa a VIII-a, iar nepotul meu este clasa a VII-a. Însă când a fost întrebat dacă cel care l-a agresat este cel care l-a bătut pe zi, copilul a spus că da. Este imposibil aşa ceva. Nu am ştiut nimic, până seara, când a venit poliţia la noi şi l-au luat pe nepotul meu la post. Credeam că e vorba de vreo bătaie dar când mi-a spus poliţistul că e suspectat de viol, am simţit că-mi vine rău. Cred că e vorba despre altcineva şi îl confundă cu nepotul nostru. În plus, nepotul nostru nu a lipsit la nicio oră în acea zi”, a declarat bunicul elevului suspectat de viol, Petre Lazăr. Dacă iniţial bărbatul a spus că cel mai probabil este vorba despre un alt elev, ulterior a precizat că el crede că aceasta este o poveste inventată de cel mic, sau de mama acestuia, doar pentru a „scoate” bani de la ei. Bunicii agresorului sunt însă contrazişi de directorul Şcolii Gimnaziale Nr.1 din Rasova, unde învaţă cei doi elevi. „Elevul cel mare a avut cursuri până la ora 15.00. El a avut o absenţă de la ora 11.00 la 12.00, iar de la 12.00 la 13.00, a avut educaţie fizică şi domnul profesor mi-a spus că a întârziat zece minute. Nu este un elev problemă, însă la sfârşitul primului semestru i-a fost scăzută media la purtare la 8, în consiliul profesoral, pentru mai multe abateri minore acumulate în timp. Luni seară, a venit poliţia şi a făcut o anchetă, însă s-a stabilit că nu au existat probe biologice în incinta toaletei. Aşteptăm concluziile poliţiei pentru a putea lua măsuri”, a declarat directorul şcolii, profesor Cătălin Iancu.

ŞOCAT De o săptămână, băieţelul de numai şapte ani nu poate dormi şi îşi aminteşte în permanenţă de coşmarul trăit. „Copilul meu este traumatizat. În fiecare noapte se trezeşte plângând şi spune că îl visează pe acel băiat cum îl bate şi îl agresează. Nici la şcoală nu a vrut să mai meargă, însă este un copil care învaţă foarte bine şi i-am spus că e păcat pentru el. Tot ce îmi doresc este să se facă dreptate. Agresorul însă, face parte dintr-o familie mai bine văzută în sat. Ba chiar am auzit că au spus că nu o să le pot face nimic, că suntem săraci şi nu o să avem ce să facem şi unde să ne ducem fără bani”, a povestit mama victimei, cu lacrimi în ochi. Cazul a intrat în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „S-a decis trimiterea echipei mobile pe teren, pentru a face verificări la ambele familii. Momentan, nu se impune instituţionalizarea niciunuia dintre ei, însă urmează să stabilim care sunt nevoile fiecăruia”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea. Deşi ştia ce vrea să se facă atunci când va creşte, marcată de acest eveniment, victima a spus: “Vreau să mă fac poliţist, să bag oamenii răi la puşcărie”. Micuţul are carnetul de note plin de FB şi este convins că îşi va îndeplini visul.