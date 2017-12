Copil din Constanța, în urmărire națională. Tatăl acuză mama

Un copil în vârstă de 10 ani, din Constanța, pe nume Vlad Andrei Logofătu, este căutat de lucrătorii Inspectoratului General al Poliției Române. Tatăl său a spus că minorul ar fi fost răpit de propria mamă, care ar face parte dintr-o sectă și ar avea probleme psihice. Vlad Andrei Logofătu a fost încredințat de către tată, la data de 8 septembrie, fostei sale soții, care este și mama copilului, urmând ca femeia să îl aducă înapoi pe 13 septembrie. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar bărbatul a intrat la bănuieli și a mers acasă la fosta soție, unde nu a găsit pe nimeni. Vlad are o înălțime de 1,40 metri, ochi căprui, 33 de kilograme, păr șaten tuns scurt, iar ca semn particular are o cicatrice de 1 centimetru pe frunte. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu copilul sunt rugați să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.