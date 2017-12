Copil înecat în fîntînă

Un tragic incident în urma căruia un băieţel de numai opt ani şi-a pierdut viaţa s-a petrecut, la sfîrşitul săptămînii trecute, în localitate constănţeană Casicea. Anchetatorii au stabilit că Dragoş Mihai a plecat, sîmbătă dimineaţa, din casa părintească, cu gîndul de a ajunge la bunicii săi care locuiesc la celălalt capăt a satului. În jurul prînzului, părinţii şi-au dat seama că nu a ajuns la bunici. Alertată, întreaga familie a început să îl caute pe copil. „Am dat roată satului, am străbătut toate dealurile din împrejurimi, fiecare potecă, însă nici urmă de el. Ne-am gîndit că poate a căzut şi s-a lovit la cap sau poate l-a luat cineva cu un tractor sau o căruţă”, a povestit Mihai Chiper, bunicul băiatului. În jurul orei 16.00, bătrînul a observat ceva suspect într-o fîntînă aflată la jumătatea drumului dintre casa părinţilor lui Dragoş şi casa bunicilor. „Am observat că gunoaiele care pluteau de obicei la suprafaţa apei dispăruseră. Atunci am băgat o cange şi cînd am tras, am scos din apă trupul băiatului”, a adăugat cu lacrimi în ochi bunicul îndoliat. Vestea că micuţul a fost găsit fără suflare a căzut ca un trăznet peste întreaga familie. În zadar au chemat în ajutor Ambulanţa, pentru că medicii nu au mai putut decît să constate decesul băiatului. Părinţii îşi explică cu greu cum de s-a putut petrece o astfel de tragedie, mai ales că Dragoş mergea aproape zilnic pe uliţa respectivă. „Pînă în prezent nu există suspiciuni cu privire la cauzele decesului, băiatul a murit înecat”, a declarat ag. şef principal Ştefan Dumitru, şeful Postului de Poliţie din Amzacea. Oamenii din sat spun că dacă fîntîna era acoperită, s-ar fi evitat o astfel de tragedie. “Situată la marginea satului, fîntîna are o vechime de peste o sută de ani şi este folosită doar pentru adăpatul animalelor. Primăria a montat un capac de tablă desupra gurii de acces tocmai pentru a evita astfel de situaţii, însă, nu de mult, capacul a fost furat de hoţii de fier vechi”, a declarat primarul comunei Amzacea, Radu Constantin. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a determina cauzele exacte care au dus la decesul băiatului, precum şi pentru a stabili cine se face răspunzător de tragicul accident.