Copil irakian torturat, timp de doi ani, de militanţi al-Qaida

Un copil irakian a fost ţinut ostatic timp de doi ani, de membri ai organizaţiei al-Qaida din Irak, fiind torturat pentru că tatăl său era poliţist, informează CNN. Khidir avea doar 6 ani în momentul în care a fost răpit de membri ai filialei irakiene a reţelei al-Qaida. ”M-au bătut cu o lopată şi mi-au scos dinţii pe rînd cu un cleşte”, afirmă Khidir, care acum are 8 ani. ”M-au pus să culeg morcovi la o fermă”, povesteşte copilul. ”Mi-au bătut un cui în picior, iar apoi l-au scos”, îşi aminteşte copilul, explicînd că i-au fost smulse toate unghiile, mîinile i-au fost rupte şi a fost lovit în cap cu o lopată. Întrebat cum a putut rezista la toate aceste abuzuri, copilul a răspuns: ”Mă gîndeam doar la mami şi la tati”.

Tatăl copilului, Abdul Qader, dormea într-o secţie de poliţie din oraşul irakian Fallujah cînd Khidir a fost răpit, în urmă cu mai mult de doi ani. ”M-am trezit cînd am auzit o explozie puternică. Apoi am auzit la radio că a avut loc un atac la mine acasă şi am fost înştiinţat că fiul meu a fost luat ostatic”, afirmă Qader. ”Teroriştii m-au sunat şi mi-au cerut să eliberăm unii deţinuţi, căci altfel îl vor omorî. Dar m-am opus eliberărilor. Mi-am spus că nu voi elibera criminali care pot face rău altor musulmani şi m-am gîndit că fiul meu va fi martir”, explică tatăl, care i-a făcut copilului şi o înmormîntare în secret. În decembrie anul trecut, poliţia din oraşul Taji a reuşit eliberarea lui Khidir şi a altui copil care era ţinut ostatic.