Copil opărit cu mâncare

Un băieţel în vârstă de doar zece luni, din Cernavodă, a ajuns, ieri dimineaţă, în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa după ce a suferit arsuri pe aproape 50% din corp. Mama micuţului le-a povestit cadrelor medicale că şi-a scăpat copilul din priviri doar pentru câteva secunde. „Am făcut mâncare de cartofi şi mi-am pus într-un castron mai mare ca să mănânc. Am lăsat castronul pe masă şi m-am întors să pun oala pe ochiul din spate al aragazului. Au fost doar câteva secunde. Când am întors capul, speriată de ţipetele băiatului, am observat că trăsese peste el castronul şi era plin de mâncare“, a declarat Laurenţia Iordan, mama copilul. Femeia a luat copilul în braţe şi a fugit la Spitalul Orăşenesc Cernavodă. Cadrele medicale i-au acordat primele îngrijiri medicale şi l-au transferat la SCJU Constanţa. Aici, micuţul a fost dus direct în sala de operaţie, iar după ce starea lui a devenit stabilă a fost transferat la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu“, din Bucureşti. Poliţiştii din Cernavodă împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest incident.