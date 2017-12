Copil răpit de propriul tată

O femeie din Medgidia încearcă să-şi recupereze copilul de patru ani, care i-a fost încredinţat prin ordin judecătoresc, după pronunţarea divorţului. Gardian la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, Cristina Cujbă, de 27 de ani, spune că nu şi-a văzut copilul de trei luni, după ce soţul ei l-a luat la programul de vizită stabilit, respectiv primul şi al treilea weekend din lună, şi nu l-a mai adus înapoi. „De pe data de 7 octombrie, când fostul soţ l-a luat, nu mi-am mai văzut copilul. Am fost la locuinţa socrilor mei, din Lumina, unde locuieşte fostul soţ, la neamurile lui, însă nu îmi găsesc copilul nicăieri. Nu ştiu unde îl ţine. Socrii mei nu au vrut să îmi deschidă nici uşa. Am comunicat cu ei prin interfon. Probabil că, uneori, copilul meu era în casă, dar pe ei nici măcar poliţia, jandarmeria, protecţia copilului sau executorul judecătoresc nu i-au speriat, pentru că nu au deschis uşa. Ultima dată am fost acum două zile, însoţită de un executor. Mi-au deschis uşa şi m-au lăsat să intru în casă, dar Mihai nu se afla acolo”, a povestit cu lacrimi în ochii Cristina Cujbă. Femeia susţine că de când a divorţat nu a avut linişte, deoarece soţul o ameninţa mereu că îi va lua copilul. „Pe 2 ianuarie 2011, veneam de la părinţii mei de la Babadag şi mi-a furat copilul din tren. Când am ajuns în staţia de la Baia, mi-a luat copilul şi a fugit cu el dezbrăcat. M-am chinuit două luni şi jumătate să îl recuperez. Pe 7 aprilie 2011 a încercat din nou să îmi fure copilul. După toate cele întâmplate am respectat hotărârea judecătorească şi l-am lăsat să îl ia atunci când era programul de vizită, iar în vacanţa de vară a stat o lună la el”, a spus Cristina Cujbă. Femeia susţine că a făcut o cerere la Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar cel mic nu apare înscris la nicio grădiniţă, lucru care o îngrijorează foarte tare. „Vreau să-mi strâng din nou copilul în braţe”, spune mama micuţului.

NU Îl DAU ÎNAPOI Contactat telefonic, fostul soţ, Emil Cujbă, recunoaşte că băiatul se află la el de trei luni şi spune despre acesta că este sănătos. El a precizat că nu îl va înapoia mamei. „Fiul meu nu vrea să se întoarcă la mama sa. E traumatizat de bătăile primite. Copilul meu nu e bătaia de joc a nimănui. Vreau să fie crescut în condiţii normale” a declarat Emil Cujbă. El susţine că fiul său ar fi bătut de fosta soţie şi de concubinul acesteia. „Copilul meu are mai multe vânătăi pe corp şi el mi-a povestit că soţia mea şi cel cu care trăieşte ea îl bat. Odată mi-a povestit că i-a prins mâna la uşă din greşeală, fetiţei concubinului, şi că, drept pedeapsă, acesta l-a bătut”, a declarat Emil Cujbă. În replică, mama micuţului susţine că ea nu şi-a bătut copilul niciodată. „Am declaraţia educatoarei care spune că cel mic s-a lovit la spânceană în timp ce se afla la grădiniţă şi am şi analizele care i-au fost făcute pe 4 octombrie, şi de acolo avea vânătaia de la mână. De celelalte vânătăi de pe corp nu ştiu absolut nimic. Totodată, actualul bărbat cu care locuiesc nu are niciun copil. Acestea sunt numai poveşti inventate de fostul meu soţ”, a adăugat femeia. Atât la Poliţia Medgidia cât şi la Secţia 2 Poliţie Constanţa sunt dosare penale întocmite pe numele celor doi. „Pe data de 7 decembrie, a fost făcută o plângere de către reclamantă, iar pe numele fostului soţ a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului, iar dosarul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Pe numele celor doi sunt mai multe dosare penale”, a declarat cms. şef Ionel Ioniţă, adjunctul şefului Poliţiei Medgidia. Reclamaţiile au ajuns şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului. „Tatăl a fost chemat în nenumărate rânduri la şedinţe de consiliere psihologică, refuzând însă să dea curs acestei invitaţii”, a declarat psiholog Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.