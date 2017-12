Copila de 11 ani va fi supusă avortului?

Cazul copilei de 11 ani care a rămas gravidă după ce a fost violată de unchiul său este dezbătut în continuare de către specialiştii din Sănătate. Şi nu numai. În cursul zilei de astăzi, reprezentanţii unei comisii alcătuite din medici, psihologi şi jurişti vor decide dacă fetiţa va putea fi supusă unui avort. Vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România, Vladimir Beliş, a declarat că se va discuta o posibilă modificare a legislaţiei privind avortul, urmînd să se anunţe decizia finală. “Comisia trebuie să prezinte un raport şi să comunice o decizie certă pînă vineri, 27 iunie. Dacă această comisie va decide că trebuie întreruptă sarcina şi va aduce argumente şi propuneri legislative coerente şi concrete, se va modifica legislaţia în conformitate cu decizia respectivă”, a precizat ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu. El susţine că, dacă se decide modificarea legislaţiei, va fi necesară o dezbatere publică în care să fie implicaţi cît mai mulţi medici, psihologi, jurişti, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai Bisericii, dar şi că, dacă în urma dezbaterilor, comisia nu impune întreruperea sarcinii, înseamnă că nu există motiv de modificare a legislaţiei, iar astfel de cazuri pot fi rezolvate de cei implicaţi în ţările unde legislaţia este mai permisivă decît în România. Potrivit Codului Penal, întreruperile de sarcină se pot efectua doar dacă fătul are sub 14 săptămîni, iar în cazul în care fătul are mai mult de 14 săptămîni, întreruperea de sarcină se face doar în cazul în care este vorba de incest sau viol şi nu pune în pericol sănătatea mamei. În Romania s-au înregistrat, numai în 2007, peste 530 de întreruperi de sarcină la fete sub 15 ani.