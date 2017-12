„Copilărie fericită”, spectacolul elevilor-artişti

Elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” şi-au propus să celebreze cea mai fericită şi lipsită de griji perioadă din viaţa unui om, copilăria, printr-un spectacol muzical şi coregrafic al cărui atribut este candoarea. Evenimentul are loc astăzi, de la ora 17.00, în aula Bibliotecii Judeţene (BJ) „Ioan N. Roman”, fiind dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, consfinţită spre sărbătorire în prima zi a lunii iunie.

Spectacolul „Copilărie fericită” se înscrie în seria activităţilor derulate în cadrul proiectului „Cartea, un prieten fidel” şi desfăşurate în parteneriat cu BJ. În cadrul manifestării artistice, îşi vor da concursul corul clasei a VI-a D, sub îndrumarea profesoarei Mariana Păun, olimpicii... muzicieni Theodor Dumitru, Mihai Bădăruţă, de la clasa a VI-a B şi colegii lor, Ramona Simion şi Anca Petrescu, dar şi elevii clasei a V-a B. Micuţii de la clasa a III-a A, îndrumaţi de profesoara Cornelia Bujin, vor susţine un moment de dans artistic.

Acest parteneriat vine să completeze acţiunile organizate sub egida instituţiei de cultură, multe dintre ele derulate în cadrul programului „Şcoala altfel”. Pe parcursul ineditei săptămâni, copiii au putut vizita sălile de împrumut, de cataloage, de lectură şi au putut avea acces la fondul de carte rară.

Coordonatorii proiectului „Cartea, un prieten fidel” sunt profesoara Rodica Motocu, din partea Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” şi bibliotecarul BJ, Diana Codreanu.