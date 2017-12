Copilărie trăită într-o lume fără sunete!

Gabriel Voinea, de 6 ani, nu se poate bucura de copilărie. Nu poate vorbi și nici auzi ce spun părinții și prietenii. Încă de la naștere, băiatul a fost diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă. Copilul a beneficiat în 2013 de un implant cohlear unilateral decontat de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu ajutorul unui program național al Ministerului Sănătății, însă costul pentru al doilea implant va trebui suportat de părinți. În cadrul campaniei umanitare “Ajută-mă să vorbesc, să cânt, să aud”, până la ora actuală s-au strâns 19.000 de euro, din suma totală de 25.000 de euro necesară implantului cohlear. În 30 ianuarie 2015, s-a plătit avansul pentru implant, iar operația se va efectua la Institutul ORL din București. “Practic îi permite să audă în limite normale, adică să-și dezvolte vorbirea, pronunția să fie corectă, să nu mai aibă acele tonalități ale hipoacuzicilor, deci îi poate asigura o integrare normală socio-profesională ulterioară. Depinde mult și de copilul în sine, de susținerea familiei, de câte ședințe de logopedie se fac săptămânal, familia lui Gabi îl susține foarte mult, deci ne putem aștepta ca în decurs de 2-3 ani să-i ajungă din urmă pe cei de vârsta lui”, a declarat audiologul Anca Modan. “Mi-am dat seama că nu reacționa când îl strigam. Am mers la neuropsihiatru, i s-au făcut șase luni de tratament pentru ADHD, întârziere în dezvoltarea limbajului, eu am considerat că nu are nicio treabă cu acest diagnostic și am mers pentru a i se efectua teste de auz. Ni s-a dat verdictul că are hipoacuzie profundă bilaterală, nervul auditiv și cohleea nu s-au dezvoltat suficient. Noi vrem să i-l facem și pe al doilea implant și să-l integrăm într-o școală normală”, spune mama. Pentru al doilea implant cohlear, Gabriel Voinea mai are nevoie de 6.000 de euro. Donațiile pot fi făcute online, pe platforma Asociației “Salvează o inimă” -https://salveazaoinima.ro/campaigns/gabriel-voinea/, sau prin transfer bancar în conturile deschise pe numele tatălui, Ilie Voinea: RO97RZBR0000060016712911 (RON) și RO86RZBR0000060016712915 (EURO). “Este o luptă grea pe care am început-o anul trecut și, grație bunăvoinței oamenilor, am reușit să strângem o mare parte din banii necesari. Este o șansă extraordinară pe care i-o putem acorda acestui minunat copil pentru a se integra, așa cum trebuie, în societate”, a declarat, la rândul său, președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă. Potrivit specialiştilor, implantul cohlear este un dispozitiv electronic care transformă stimulul sonor în impulsuri nervoase. Operaţia de implantare presupune introducerea unor electrozi direct în receptorul nervos din urechea internă (denumit cohlee) şi ataşarea unui computer miniatural la suprafaţa cutiei craniene, în zona urechii, sub piele. Succesul implantării depinde de vârsta la care se realizează operaţia, de gradul de surditate, de performanţa implantului şi de terapie. Auzul poate fi recuperat până la un grad destul de ridicat, însă esenţiale sunt învăţarea, desluşirea sunetelor şi vorbirea, care presupun un efort intens, continuu, ce poate dura, în funcţie de caz, şi câţiva ani de zile.