Copilul, în centrul programelor de sănătate

Obezitatea la copii, cu toate consecinţele grave pentru viaţa copiilor respectivi şi într-o perioadă mai lungă de timp pentru societate, este în atenţia Ministerului Sănătății, susţine ministrul Eugen Nicolăescu. Demnitarul a punctat că România nu diferă aproape cu nimic de celelalte ţări din Europa, indicatorii fiind asemănători, iar toate ţările au preocupări majore de ameliorare. „Noi ar trebui să facem mai mult din punct de vedere al coerenţei al corelării eforturilor de către toate instituţiile implicate, respectiv Ministerul Educaţiei, al Tineretului, şi mai ales comunităţile locale” a arătat ministrul. Nicolăescu a arătat că la nivelul Ministerului Sănătăţii se face o reformare a tuturor programelor naţionale de sănătate, programe care până acum nu au fost coerente. Ministrul a mai spus că trebuie stabilite priorităţi, având în vedere că sunt puţini bani. „Copilul trebuie să fie în centrul oricărui program de sănătate, prioritate absolută. În România se nasc anual circa 2.000 de copii care au probleme cardiace şi care ar avea nevoie de intervenţii chirurgicale pe inimă. Din păcate, România nu poate să rezolve decât circa 200, şi majoritatea la Târgu Mureş. Pentru circa 40 - 50 de cazuri cu chiu cu vai mai găsim nişte bani şi la noi şi la Casă şi mai trimitem copiii în diferite spitale din străinătate, dar diferenţa de copii nu mai are nicio şansă. Aceia sunt sortiţi mortalităţii infantile. Am încercat să extindem rapid acest program de chirurgie cardiacă la mai multe spitale din România”, spune ministrul. La Spitalul \'Marie Curie\' există o secţie gata dotată, e aproape gata o secţie la Spitalul \" Grigore Alexandrescu\", dar din păcate nu are cu cine opera. „Nu avem specialişti. Puţinii care au mai fost au plecat şi ei. Am convenit să facem un alt program, acum suntem în faza în care căutăm fonduri să finanţăm acest program prin care să realizăm patru centre de chirurgie cardiacă pediatrică la Iaşi, Timişoara la Craiova şi încă unul la Bucureşti”, a declarat ministrul. Se caută bani pentru a putea plăti cheltuielile de deplasare de cazare şi de pregătire pentru opt echipe ce vor fi formate în următorii doi trei ani, mergând cu un parteneriat la o Clinică de specialitate din Milano.