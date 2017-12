Copilul înghiţit de mare se temea de apă

CU ZÂMBETUL PE BUZE. Tragedia copilului de nouă ani, găsit înecat săptămâna trecută în apele portului turistic Mangalia lasă în urmă multe lacrimi, nedumeriri şi întrebări fără răspuns, cea mai importantă fiind: cum poate muri înecat în mare un copil căruia îi era frică de apă? Cu inima sfâşiată de durere, mama lui Andrei Sebastian Ciurea şi-a condus, luni după-amiază, singurul copil pe ultimul drum. Ea îşi aminteşte că fiul ei era tot timpul cu zâmbetul pe buze.

“ERA MEREU VESEL ŞI DORNIC DE JOACĂ. AR FI STAT NEMÂNCAT O ZI ÎNTREAGĂ, DECÂT SĂ ÎL IAU DE LA LOCUL DE JOACĂ. CHIAR DACĂ ÎL LĂSAM SINGUR ACASĂ, SE DESCURCA ŞI ERA FOARTE ISTEŢ. ERA O FIRE MAI REBELĂ, DAR ERA UN COPIL CUMINTE ŞI ASCULTĂTOR”, POVESTEŞTE CU LACRIMI ÎN OCHI DORINA ENCIU, MAMA LUI ANDREI.

Femeia spune că el se juca mereu cu prietenii săi în zona portului turistic şi nu poate înţelege cum s-a înecat Andrei fără ca nimeni să observe. “Este ciudat că nimeni nu l-a văzut sau nu l-a auzit. El nu stătea singur afară. Intra în casă dacă nu avea prieteni de joacă. Poate că a alunecat şi a căzut în apă. Dar mi-e foarte greu să cred că nu a mai fost niciun copil cu el. Cred că le este frică să vorbească şi sunt speriaţi. Colegii lui au spus că au fost împreună, dar că la un moment dat s-au despărţit şi fiecare a plecat spre casă”, a adăugat mama lui Andrei.

PISTE FALSE. Mama băieţelului spune că s-a întâlnit cu fiul ei în ziua dispariţiei, când băiatul se întorcea de la şcoală. “Ne-am întâlnit pe stradă şi i-am dat cheile mele ca să intre în casă, pentru că pe ale lui le uitase în maşină cu o seară înainte, iar soţul meu era plecat. Era cu colegii de la şcoală şi a zis că merge acasă să mănânce şi apoi iese la joacă. Când m-am întors de la serviciu, am văzut că îşi uitase telefonul. L-am aşteptat să apară, însă pe la ora 23.00 am intrat în panică şi am început să îl căutăm. Am fost pe la spitale, prin cartier, am fost la poliţie şi ei au comunicat către patrule semnalmentele lui în ideea că s-ar fi rătăcit. A doua zi de dimineaţă ne-au spus să aşteptăm că poate a rămas la un coleg şi nu a avut cum să sune. Când a văzut că nu apare, poliţia l-a dat în urmărire”, a povestit femeia. Mama lui Andrei spune că următoarele zile a trăit un adevărat coşmar. “După ce am pus afişe peste tot cu fotografia lui şi datele mele de contact, am primit multe telefoane, dar numai de la oameni iresponsabili. M-am îngrozit la ce mi-au auzit urechile. Persoanele de la celălalt capăt al firului îmi spuneau ba că l-au găsit pe Andrei şi că este fără cap, că are gâtul tăiat, ba că e bătut prin nu ştiu ce zonă, ba că e mort sub pod la Agigea... piste care s-au dovedit a fi false. De fiecare dată am luat de bune informaţiile şi am alergat peste tot pentru a verifica”, a mai spus Dorina Enciu.

FRICĂ DE APĂ. “De ce i-a fost frică nu a scăpat! Se temea de apă!”, spune mama lui Andrei. “Nu-mi dau seama cum s-a întâmplat această tragedie. Cred că el a căzut în altă parte în apă şi l-au adus curenţii până la locul în care a fost găsit. Poate se juca pe pietre şi a alunecat, pentru că în apă nu a intrat din propria iniţiativă! Îi era foarte frică de apă!

NU SUPORTA APĂ PE FAŢĂ. CÂND ÎI FĂCEAM BAIE SAU DUŞ TREBUIA SĂ ÎI PUN CEVA PE FAŢĂ, SĂ ÎI ACOPĂR OCHII.

Dura o veşnicie până îl spălam şi îmi spunea mereu că nu poate să respire şi că se sufocă. Vara la plajă intra în apă, dar numai cu colac şi stătea mai mult la mal. Acum, în vară, mă gândeam să îl dau la înot ca să se mai dezvolte, dar nici nu vroia să audă, motiv pentru care urma să înceapă cursuri de baschet”, povesteşte, devastată, Dorina Enciu.

FLORI ŞI CANDELE. Sfâşiaţi de durere, părinţii copilului merg la locul în care Andrei a fost găsit înecat pentru a-i aprinde o lumânare şi pentru a arunca flori în apă. Ei au spus că şi-ar dori ca în acel loc să ridice o cruce, în amintirea copilului lor. Dorina Enciu şi Emil Ciobanu se gândesc cu groază că după 40 de zile trebuie să se despartă de hainele copilului lor, pe care le vor da de pomană. Părinţii lui Andrei spun că îi simt lipsa enorm şi că vor rămâne de acum cu amintirile frumoase pe care le au împreună şi cu pozele din care Andrei le zâmbeşte.