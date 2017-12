Copilul tăiat de tren, în stare gravă la spital

Băiatul de 13 ani, din localitatea constănţeană Castelu, care a căzut cu picioarele sub roţile unui tren, luni dimineaţă, în staţia CF Dorobanţu, este internat în Secţia Anestezie - Terapie Intensivă Copii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa. Medicii spun că starea copilului este gravă: „Victima a suferit un şoc hemoragic, a pierdut foarte mult sânge. Am fost nevoiţi să-i amputăm piciorul stâng, iar acum ne străduim să-l salvăm pe cel drept. Totul depinde de evoluţia post-operatorie”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, prof. univ. dr. Constantin Tica. Amintim că Aidar Regep a rămas infirm pe viaţă, în urma unui accident feroviar. Copilul a căzut sub roţile unui tren, după ce a încercat să sară de pe scara vagonului. Un poliţist şi un medic, care treceau prin zonă după ce ieşiseră din tura de noapte, au fost martorii teribilei scene. Aceştia l-au văzut pe Aidar Regep în timp ce se prăbuşea sub roţile mărfarului. Cei doi au dat alerta şi au sunat la 112, apoi i-au acordat copilului primele îngrijiri. Victima, care avea ambele picioare secţionate, se afla în stare de inconştienţă. Băiatul a fost transportat la SCJU Constanţa cu elicopterul SMURD, iar medicii l-au operat imediat. În acest timp, poliţiştii de la Transporturi Feroviare (TF) Valu lui Traian au pornit o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil cumplitul accident.

ACCIDENTUL Oamenii legii spun că Aidar Regep a plecat de acasă, împreună cu mai mulţi prieteni, spre Constanţa. Avea de gând să-şi viziteze sora, care locuieşte în comuna Cumpăna. Copiii s-au urcat într-un tren de persoane, fără să cumpere bilete, iar controlorul i-a prins şi i-a dat jos în staţia CF Dorobanţu. Hotărât să îşi continue călătoria, Aidar Regep nu a renunţat la planul său. El a văzut un tren de marfă, încărcat cu piatră, care mergea cu viteză mică şi s-a urcat pe scara unui vagon, în speranţa că va ajunge la Constanţa. A fost urmat de unul dintre amicii lui, un tânăr în vârstă de 17 ani, care a urcat pe scara vagonului următor. După un timp, mărfarul a virat la stânga. În momentul în care şi-au dat seama că trenul nu se îndreaptă spre Constanţa, ci către Năvodari, cei doi s-au speriat şi s-au hotărât să sară pe terasamentul căii ferate. Adolescentul de 17 ani a reuşit să aterizeze cu bine. Din nefericire, Aidar Regep a alunecat şi a căzut cu picioarele sub roţile trenului.