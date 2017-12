Copilul violat la Rasova, bătaia de joc a colegilor

După aproape o lună de coşmaruri, copilul de şapte ani violat în curtea şcolii din Rasova, de un coleg de 13 ani, va fi încadrat într-un program de consiliere psihologică. Mama victimei spune că, în tot acest timp, copilul a fost bătaia de joc a colegilor şi trauma prin care trece fiul ei este greu de imaginat. „În fiecare noapte tresare, se trezeşte ţipând şi plângând. Mă aşez lângă el, îl mângâi şi încerc să îl liniştesc, să poată adormi. Dimineaţa, când se trezeşte, îmi spune de fiecare dată că l-a visat pe băiatul acela, ba că îl bătea, ba că i-a pus cuţitul la gât şi îl ameninţa. Este foarte schimbat, parcă e pe altă lume. Nici colegii nu îl ajută pentru că râd de el. Am discutat cu învăţătoarea. A făcut şedinţă cu părinţii şi le-a spus acestora să le transmită copiilor să nu-şi mai bată joc de el dar în continuare se întâmplă acelaşi lucru”, a declarat Mihaela Corcoveanu, mama elevului agresat. La îndrumarea unui avocat, femeia a fost la Poliţia din Cernavodă, unde a depus o nouă plângere şi a cerut daune morale de 100.000 de lei. „Tot ce îmi doresc este ca fiul meu să îşi revină şi să fie iar un copil normal. Voi face tot ce îmi stă în putinţă să îi fac dreptate”, a adăugat mama băiatului.

SOLUŢII După aproape o lună de la incident, asistenţii sociali din Primăria Rasova au găsit o soluţie pentru ca victima să fie consiliată. În ceea ce îl priveşte pe presupusul agresor, lucrurile sunt însă puţin mai complicate. “Pentru că mama copilului nu se poate deplasa la Constanţa, având un copil de patru luni pe care îl alăptează, am făcut o cerere ca elevul de şapte ani să fie consiliat la Cernavodă, de un psiholog pus la dispoziţie pentru liceeni. Vor fi consiliaţi atât copilul, cât şi mama acestuia. Copilul este afectat şi lucrurile nu pot rămâne aşa. Celălalt copil nu a fost nici el consiliat deoarece bunicii lui refuză acest lucru. Am încercat să le explicăm că ar fi mult mai bine pentru copil, însă nu am avut parte de un răspuns pozitiv”, a declarat Gina Neagu, asistent social la Primăria Rasova. Pentru ca băieţii implicaţi în acest caz să beneficieze de consiliere, primarul comunei spune că se va implica personal. “Atunci când va fi nevoie, voi pune la dispoziţie o maşină pentru transportul până la Cernavodă, pentru ca cel mic să vorbească cu un psiholog. În ceea ce îl priveşte pe celălalt băiat, de 12 ani, voi discuta cu bunicii lui ca să aflu motivul pentru care nu doresc ca nepotul lor să fie consiliat, deoarece nu este normal”, a declarat primarul comunei Rasova, Mihalache Neamţu.

VIOL Amintim că, pe 15 aprilie, copilul de şapte ani a fost bătut în prima recreaţie de un coleg mai mare, de 12 ani, chiar în clasa în care învaţă. Ulterior, când a ieşit de la ore, cel mic a fost blocat în toaleta din curtea unităţii şcolare şi violat. Cel mic i-a povestit mamei sale că agresorul l-a ameninţat cu moartea. Elevul mai mare ar fi intrat după victimă în cabină şi i-ar fi spus să îşi dea pantalonii jos. Copilul a refuzat, moment în care celălalt ar fi scos un briceag, i l-a pus la gât şi i-a zis: “Dacă nu te dezbraci, te omor!” De frică, copilul s-a dezbrăcat şi atunci ar fi fost violat. Victima i-a povestit mamei sale care s-a dus imediat la directorul şcolii şi la poliţie, unde a făcut o plângere. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.