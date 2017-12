Coplata, în funcţie de venit!

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, nu crede că vor trece (de Parlament) legile propuse în Sănătate, aşa cum sunt în forma prezentată, pe motiv că ele sunt împotriva programului de guvernare al USL. Totodată, Constantinescu este de părere că anunţata coplată nu trebuie aplicată în egală măsură la toată lumea, indiferent de veniturile obţinute, ci trebuie diferenţiată. „Dacă sunt pacienţi care vor medicamente mai scumpe, şi au posibilitate să şi le procure, atunci să le procure, să plătească diferenţe. Aşa este normal”, spune Constantinescu. Reamintim că, în cadrul conferinţei Mediafax Talks about Health Reform, cu tema „Reforma în sănătate 2013-2014”, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că, începând cu 1 aprilie, printr-o HG, odată cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de asigurări sociale de sănătate, intră în vigoare coplata pentru serviciile medicale. Demnitarul a subliniat, atunci, că au fost depuse eforturi importante în discuţiile cu Fondul Monetar Internaţional pentru ca taxa să aibă o valoare mică, fapt care s-a şi reuşit. Coplata, potrivit ministrului, are o valoare minimă de 5 lei şi o valoare maximă de 10 lei, aşa cum se anunţase de la bun început, şi se va percepe o singură dată, la externare. Sunt şi cazuri exceptate de la coplată, a adăugat demnitarul, şi anume bolnavii cronici incluşi în programele naţionale şi care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu venituri sub 740 de lei, persoanele cu handicap. De asemenea, nu achită coplata cazurile considerate de urgenţă. Nicolăescu şi-a exprimat speranţa că aplicarea coplăţii va duce la micşorarea numărului internărilor nejustificate.