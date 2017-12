Coplata în Sănătate, un „rău” necesar!?

Coplata în sistemul sanitar românesc a ridicat o serie de discuţii în ultima perioadă, atât în rândul unor manageri de spitale, cât şi în rândul asociaţiilor de pacienţi. Şi asta chiar dacă vorbim de o sumă nesemnificativă, pentru unii pacienţi, între 5 şi 10 lei, o singură dată, la externare. Pe de o parte, reprezentanţii pacienţilor sunt de părere că impactul asupra bolnavului va fi unul important, mai ales că cei mai mulţi sunt puşi să-şi cumpere o serie de medicamente şi materiale sanitare pe timpul spitalizării, iar pe de altă parte, sunt manageri de spitale care susţin că este mai mare „deranjul”, coplata fiind ca şi inexistentă, mai ales dacă vorbim despre unităţi sanitare cu un număr mic de paturi. Sunt, însă, şi manageri de spitale mari care susţin că taxa luată de la pacienţi nu va ajuta cu mai nimic spitalul. Şi bolnavii sunt nemulţumiţi că trebuie să plătească la externare. Marius M, de 48 de ani, pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, nu contestă neapărat taxa pe care va trebui să o plătească, ci faptul că trebuie să-şi piardă timpul atunci când va merge să achite. El spune că vor fi cozi cu siguranţă, ironizând că exact asta îi trebuie, atunci când va merge acasă, liniştit, să îşi revină. Cea mai mare unitate sanitară din judeţul nostru - SCJU - nu a stabilit, deocamdată, cât va plăti pacientul la externare. „Decizia privind valoarea coplăţii va fi luată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Spitalului. Cel mai probabil vom percepe o taxă de 5 lei”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Pentru ca bolnavii să nu-şi piardă timpul cu achitarea coplăţii, managerul a explicat că nu exclude introducerea unui sistem de plată prin virament bancar. „Omul va merge să plătească la bancă atunci când va avea timp, când va avea banii. Sunt şi oameni care chiar nu au”, a adăugat managerul.

COPLATA TREBUIE PLĂTITĂ Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a subliniat, ieri, într-o conferinţă de presă, că deşi coplata are o valoare modică, ea trebuie aplicată. Nicolăescu a reamintit că a reuşit să convingă FMI să accepte o valoare modică, însă ea este obligatorie. Valoarea coplăţii este între 5 şi 10 lei, se aplică la externarea pacienţilor şi intră în vigoare pentru persoanele care se internează începând cu 1 aprilie. Sunt exceptaţi de la coplată bolnavii cronic incluşi în programele naţionale şi care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii şi tinerii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu venituri sub 740 de lei, persoanele cu handicap. De asemenea, nu se achită coplata în cazurile considerate de urgenţă, urmând ca în această situaţie să fie elaborate o serie de protocoale noi pentru internarea de urgenţă. Unele spitale au apreciat că valoarea coplăţii va putea fi stabilită şi în funcţie de posibilităţile pacientului care se internează.