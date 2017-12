„Coplata, între populism şi necesitate”

Preşedintele Asociaţiei profesionale a Medicilor de Ambulatoriu, totodată vicepreşedinte al Alianţei pentru Sănătate din România, dr. Cosmin Alexandrescu, consideră că „subfinanţarea sistemului sanitar din România este cronică şi că nu are nicio legătură cu partidul politic care guvernează ţara”. „De aproximativ 2 ani, în media şi pe site-urile Ministerului Sănătăţii (MS) şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) bântuie o fantomă: coplata. În funcţie de comentator şi de poziţia acestuia a fost descrisă ca o plagă biblică ce va lovi pacientul român lipsit de resurse sau, dimpotrivă, ca ultima speranţă de a resuscita un sistem muribund. Realitatea este departe de ambele descrieri”, este de părere medicul. Şi totuşi, spune el, coplata nu este niciuna, nicialta. „Este doar un mijloc de a mai aduce un ban la un buget anemic. Guvernanţii sunt conştienţi că serviciile medicale din ţara noastră sunt plătite mizerabil”, a adăugat preşedintele Asociaţiei profesionale a Medicilor de Ambulatoriu. Dr. Alexandrescu spune că în nicio ţară din Europa serviciile medicale nu sunt atât de prost plătite. „Banii primiţi, fie că vin de la CNAS prin contract, fie de la MS prin programe naţionale, sunt mult sub preţul real al serviciului prestat. Nu au legătură cu calitatea serviciilor prestate, cu riscul vital pentru pacient, cu complexitatea cazurilor rezolvate. Aceste preţuri sunt stabilite din biroul Ministerului de Finanţe de un domn Nemuritor, care este specialist în medicină precum preotul în inginerie spaţială. Ne întrebăm de ce ne pleacă medicii sau asistentele?”, spune medicul, convins fiind că lefurile foarte mici au fost de vină în exodul medicilor. De asemenea, el i-a criticat dur şi pe cei care nu au recunoscut public problemele reale din Sănătate. Nici ideea coplăţii nu este agreată de cel care îi reprezintă pe medicii din ambulator, în opinia sa, „coplata fiind o măsură disperată”. Dr. Alexandrescu nu crede că astfel va fi eliminat excesul de servicii medicale, în condiţiile în care vorbim de „România cancerelor descoperite doar în stadii terminale”. „Reprezentanţii pacienţilor se inflamează. Justificat poate din cauza pauperizării românilor. Nu vom avea acces la servicii! Vor fi decese pe capete! Nu are importanţă că este vorba de 5-10 lei. Adică mai puţin de un pachet de ţigări în ţara cancerului pulmonar sau de o sticluţă de votcă în ţara cirozei”, spune medicul.

COPLATA, O NECESITATE? De fapt, susţine dr. Alexandrescu, astăzi, coplata este o necesitate. „Este o necesitate pentru că sistemul nu este capabil să crească preţul pe care îl oferă pentru serviciile medicale. Coplata va oferi o gură de aer acelor furnizori de servicii medicale, aproape în totalitate privaţi, care azi stau pe buza insolvenţei. Acelor furnizori de servicii medicale cărora în ultimii 3 ani li s-au înjumătăţit veniturile concomitent cu dublarea cheltuielilor. Acelor furnizori care nu îşi pot deduce TVA-ul pentru echipamentele şi consumabilele medicale. Acelor cabinete care plătesc furnizorii în lei tot mai anemici pentru importuri în euro”, explică Preşedintele Asociaţiei profesionale a Medicilor de Ambulatoriu. În opinia sa, „dacă în cazul medicinii de familie sau a ambulatoriului de specialitate proiectul prezentat este cât de cât sustenabil, în cazul paraclinicului şi spitalelor este totalmente aiuritor”. „O valoare fixă a coplăţii poate fi mare pentru unii, dar insuficientă pentru alţii. Şi, în multe cazuri, greu de suportat de către pacient. Probabil că ar fi mult mai corect dacă în aceste cazuri s-ar folosi, ca şi în cazul medicamentelor, preţuri de referinţă”, a adăugat dr. Alexandrescu, „adică ceea ce decontează casa de asigurări este o valoare peste care furnizorul îşi poate adăuga o sumă în funcţie de costurile sale, iar pacientul îşi alege singur unde doreşte să meargă”.